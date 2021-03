Gatorade, la filiale de Pepsi spécialisée dans les boissons énergisantes pour athlètes, vient de commercialiser un patch intelligent capable d’analyser la transpiration pour une meilleure hydratation.

Le Gx Sweat Patch se place à l’intérieur de l’avant-bras gauche et se base sur trois critères pour conseiller son porteur en matière d’hydratation : la quantité de fluide perdue, l’allure à laquelle le sportif transpire et le taux de sodium qu’il perd à travers sa transpiration. « Grâce à l’application Gx, les données qualitatives du Sweat Patch peuvent être capturées et traitées avec une caméra de téléphone utilisant une technologie de reconnaissance d’images qui a été formée avec le machine learning. Trois lignes colorées sur le patch aident la caméra du smartphone à comprendre les niveaux de lumière pour garantir la précision », explique Smart Design.

Ainsi, l’athlète obtient des conseils concernant la meilleure façon de s’hydrater selon sa transpiration, afin de lui permettre d’éviter les crampes et de récupérer le plus rapidement et sainement possible. Il doit ainsi créer un profil de transpiration dans l’application, Smart Design précise :

« Le profil de transpiration qui en résulte est combiné à d’autres données sur l’athlète et l’activité (telles que la météo, le poids, la durée et l’intensité de l’entraînement) par le biais d’un algorithme pour montrer les besoins en fluides et en nutrition de l’athlète. Un second algorithme est utilisé pour faire correspondre ces besoins aux produits de l’écosystème Gatorade pour chaque étape de l’entraînement : préparation, performance et récupération. Ces recommandations peuvent être consultées dans l’application ou envoyées sous forme de notifications par SMS ».

Gatorade recommande par ailleurs de créer un profil de transpiration pour chaque type d’entraînement, si celui-ci se produit en extérieur ou en intérieur, et selon le sport qui est pratiqué par exemple. En effet, les patchs ne sont utilisables qu’une seule fois, mais si un sportif fait la même séance que lorsqu’il le portait, alors il saura comment s’hydrater. « Le système Gx représente l’évolution de notre façon de servir les athlètes. En leur offrant des renseignements qui les aident à faire des choix sur tous les sujets, du plan de ravitaillement à l’entraînement en passant par la récupération, nous soutenons les athlètes comme jamais auparavant », déclare Brett O’Brien, directeur de Gatorade.

Le Gx Sweat Patch est par ailleurs une bonne manière pour la firme de se démarquer de ses concurrents sur un marché qu’elle domine nettement (72% de parts de marché contre 16% pour Powerade de Coca-Cola), mais avec un nouveau venu qui pointe le bout de son nez : Bodyarmor, autre filiale de Coca-Cola.

Pour l’heure, le dispositif n’est en vente qu’aux États-Unis au prix de 25 dollars pour deux patchs. Aucune indication n’a été révélée quant à une possible commercialisation en Europe.