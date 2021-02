En 2020, les entreprises possédaient en moyenne près de 137 logiciels SaaS différents, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2018. Souvent, la plupart de ces solutions ne sont pas exploitées en interne et les dépenses en matière de logiciels SaaS augmentent tous les ans ; +50 % ces deux dernières années. L’adoption de ces solutions par les employés constitue un défi majeur pour les entreprises. Mais comment s’y prendre ? Par où commencer alors que l’on sait que près d’un tiers des logiciels SaaS sont changés chaque année ? Le cabinet de conseil Saas Advisor, spécialiste dans les technologies de marketing digital, accompagne les entreprises dans leur stratégie marketing en optimisant la gestion des outils et la valorisation des données. Les experts de Saas Advisor livrent toutes les clés pour mieux aborder la gestion de l’ensemble de ses logiciels SaaS grâce à un livre blanc synthétique et complet.

Qu’est-ce que le SaaS Management ?

Aussi appelée “Management du parc d’outils”, cette démarche consiste en un état des lieux visant à cartographier l’ensemble des logiciels et licences présents au sein d’une entreprise, qu’ils soient utilisés ou non, afin d’en assurer une gestion optimale.

Pour les experts de Saas Advisor, cette démarche est essentielle pour la rationalisation du travail quotidien des différents départements, notamment lors de l’acquisition et déploiement des solutions. En référençant les fournisseurs, licences, utilisateurs et lignes budgétaires, les entreprises gagnent en temps, en efficacité et en budget. Dans ce livre blanc, Saas Advisor rappelle également que l’approche du SaaS Management doit permettre aux entreprises de garantir une gestion conforme des données et un respect des exigences de sécurité IT.

Le “SaaS Waste”, ou gaspillage de SaaS, présente un risque financier et sécuritaire pour les entreprises. Heureusement, il existe des technologies capables d’identifier automatiquement l’ensemble de ces SaaS.

« D’ici 2023, le nombre de solutions SaaS et les dépenses associées devraient être multipliés par deux. Le besoin de maîtrise de ces logiciels ne va cesser de s’accentuer et devenir une priorité pour toutes les entreprises. »

Edouard Dossot, COO de Beamy

Quels sont les avantages d’un SaaS Management réussi ?

Dans ce livre blanc, les équipes de Saas Advisor récapitulent méthodologiquement toutes les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Elles livrent notamment leurs conseils pour une meilleure exploitation des outils, une redéfinition claire et précise des cas d’usages et le redéploiement des solutions essentielles.

Plus de 50% des solutions SaaS payées par les entreprises ne seraient pas référencées par les équipes IT et Compliance des entreprises. Entamer une démarche de nettoyage des solutions SaaS permettrait donc aux entreprises de combattre ce que les experts de SaaS Advisor appellent le “shadow IT”, mais aussi, à terme, d’éviter un turnover démesuré. En limitant les changements trop fréquents, les entreprises permettent une meilleure appropriation des logiciels SaaS par les utilisateurs et se protègent de la démotivation massive des équipes. Enfin, grâce à une vue d’ensemble et une organisation précise, la mise en conformité de la collecte des données et la gestion de la sécurité des logiciels seront facilitées à l’échelle globale. Le livre blanc de SaaS Advisor explique clairement comment les entreprises peuvent améliorer la sécurité liée aux logiciels SaaS, peuvent rester en conformité avec la réglementation RGPD et bien sûr, comment elles pourront ainsi mieux gérer les budgets et renouvellements des contrats de ces solutions.

Alors que le montant total des dépenses SaaS au sein des organisations continue d’augmenter, le besoin de plateformes de gestion de ces SaaS semble de plus en plus évident. Pour aller plus loin dans la démarche de SaaS management et augmenter le ROI d’un tel travail, les experts de SaaS Advisor préconisent aux entreprises d’entamer cette action en étant accompagnées d’une équipe de professionnels à même d’interpréter les résultats et d’optimiser la prise de décisions. Dans son nouveau livre blanc dédié au SaaS Management, SaaS Advisor présente précisément les bonnes pratiques pour une gestion optimale du parc d’outils digitaux.