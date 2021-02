Le mercredi 24 février, le président Joe Biden a signé un décret visant à solutionner la pénurie de semi-conducteurs qui touche de nombreuses industries à travers le monde.

Si elle se préparait depuis plusieurs années, cette dernière a été grandement accélérée par la pandémie de Covid-19 : alors que la demande pour les appareils électroniques comme les ordinateurs portables a largement augmenté car les gens restent chez eux, la production des semi-conducteurs a été freinée à cause des restrictions sanitaires. Des entreprises comme Apple, AMD, Qualcomm ou encore Sony ont ainsi exprimé leurs inquiétudes concernant cette crise, qui touche particulièrement l’industrie automobile. Dans ce contexte où la demande a dépassé l’offre, les usines de Ford ou de Nissan tournent par exemple au ralenti.

Plus tôt ce mois-ci, un groupe d’associations représentant les secteurs des télécoms, de l’automobile et de la technologie a adressé une lettre à Joe Biden afin d’obtenir une solution de la part de l’exécutif. Après avoir organisé une réunion auprès de législateurs bipartisans issus du Sénat et de la Chambre des représentants, le président a donc signé un décret imposant un examen de 100 jours des chaînes d’approvisionnement dans quatre domaines : les semi-conducteurs utilisés dans des produits allant des voitures aux téléphones, les batteries de grande capacité utilisées dans les véhicules électriques, les produits pharmaceutiques et les métaux qui sont essentiels à la technologie et à la défense.

En plus de cela, le démocrate exige également une analyse séparée et réalisée sur un an des chaînes d’approvisionnement couvrant six secteurs plus larges, de la technologie à la production alimentaire. « Le peuple américain ne devrait jamais être confronté à une pénurie des biens et services dont il dépend, qu’il s’agisse de voitures, de médicaments ou de la nourriture qui se trouve à l’épicerie du coin. Nous devons arrêter de jouer au rattrapage », a-t-il déclaré. Cette démarche vise évidemment à trouver une solution sur le long terme, avec l’idée d’implémenter des usines de fabrication aux États-Unis ; une manière de renforcer les liens avec ses alliés tout en s’opposant à la Chine. Pour rappel, l’Empire du Milieu domine le secteur des terres rares (des métaux utilisés pour les semi-conducteurs).

Joe Biden voit donc ici l’occasion de solutionner plusieurs problèmes. Booster la production de puces électroniques aux États-Unis permettrait non seulement de promouvoir le made in America et de réduire la dépendance du pays à ses concurrents asiatiques, mais aussi de créer de nombreux emplois, alors que le pays s’apprête à affronter une crise économique majeure.