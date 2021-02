Au cours du quatrième trimestre de l’année 2020, Apple a vendu 80 millions de smartphones. C’est la première fois depuis 2016 que la marque à la pomme repasse devant son concurrent et leader du marché, Samsung, en terme de nombre de smartphones vendus. Le cabinet Gartner estime qu’Apple a vendu 80 millions de smartphones quand Samsung n’en a vendu « que » 62,17 millions.

Apple a vendu 80 millions de smartphones au quatrième trimestre 2020

Il y a évidemment une raison évidente pour expliquer ces chiffres : Apple a misé sur les smartphones cette année avec sa nouvelle gamme d’iPhone 12 dévoilée en septembre alors que Samsung n’a pas présenté de smartphone phare au cours de ce trimestre. La preuve en 2019, Apple n’avait vendu « que » 69,6 millions d’iPhone au cours du quatrième trimestre de l’année dernière.

Une victoire particulière, il est tout de même important de le souligner. Apple bat des records de vente alors que le marché des smartphones connaît un déclin général. En 2020, les ventes globales de smartphones ont diminué de 12,5 %. Une baisse moins significative au quatrième trimestre où le marché n’était en recul que de 5,4% par rapport à l’année dernière.

Un taux de déclin plus modéré en raison des ventes de smartphones 5G, selon Anshul Gupta du cabinet Gartner. De son côté, Samsung tire la langue… Le géant coréen a connu une baisse globale des ventes de smartphones tout au long de l’année 2020 de 14,6 %. Cela n’empêche pas la société de rester celle qui vend le plus de smartphones au monde sur l’année 2020.

Le top 6 évolue

Au fil des années, Samsung est confronté à une concurrence de plus en plus féroce. Il y a évidemment Apple, mais aussi de nouveaux arrivants comme Xiaomi, OPPO ou encore Vivo. Ces trois derniers fabricants de smartphones ont tous connu une belle croissance au cours de l’année 2020, malgré le contexte difficile. Xiaomi a vu ses ventes de smartphones augmenter de 15,7%. Huawei n’est évidemment plus dans la course (avec une baisse de 24,1%) à cause des sanctions imposées par l’ancienne administration américaine, sous la houlette de Donald Trump. Le géant chinois a subi le plus fort recul sur le marché des smartphones en 2020.

Selon les analystes de Gartner, les ventes de smartphones devraient repartir à la hausse en 2021. Elles pourraient être stimulées par l’adoption des téléphones compatibles avec la 5G, en dehors de la Chine où cette technologie semble déjà bien présente. La production mondiale de smartphones pourrait connaître une croissance d’environ 9% sur les 12 prochains mois. Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau top six, (environ 80% du marché mondial) : Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion.