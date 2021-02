Au moment de lancer une entreprise, courir après les leads, ce n’est pas une partie de plaisir… Entre suivi des prospects contactés, de l’avancement du lead funnel, relance… les journées sont bien remplies ! Il y a aussi d’autres tâches à faire et avant de se concentrer sur la création d’une équipe sales dédiée, avoir les bons outils est essentiel !

Closem facilite le suivi des leads (follow up). L’outil automatise diverses tâches, afin de se concentrer sur l’essentiel et donc le closing de leads. En plus de proposer un suivi par mail, un classique, l’outil permet d’envoyer des SMS aux prospects, pour un suivi encore plus rapide.

Automatiser le followup des prospects



Comme l’explique Richard Miles, le fondateur de Closem, « les emails ne suffisent plus. Ils sont bloqués par des filtres ou atterrissent dans une boîte de réception bondée. Les messages vocaux sont facilement ignorés. 90 % des clients professionnels disent préférer recevoir un texte plutôt que des courriels ou des appels« . Une donnée est également fournit : « 97 % des SMS sont lus en quelques minutes ! »

Des templates qui font gagner encore plus de temps !

Ainsi Closem permet d’envoyer en quelques minutes des SMS, de manière immédiate, avec une limite de caractère à 300 caractères. Pour les messages plus longs, l’email est toujours de mise. L’idée étant de combiner les deux outils pour maintenir l’intérêt du prospect.

Closem propose de nombreux templates de mails et de SMS a envoyé pour ceux en manque d’inspiration. Des exemples rédigés par des professionnels, à utiliser immédiatement ou bien à adapter à son produit ou service. L’outil permet également d’envoyer des campagnes pour obtenir des recommandations ou des évaluations. Enfin, CLOSEM offre la création de séquences, permettant d’envoyer en fonction de certaines conditions, des messages, des rappels à certains prospects/clients ou encore des messages pour leur indiquer le lancement d’une nouveauté.

Le produit profite d’une remise à vie à 97 dollars, alors que Closem est normalement facturé 697 dollars par an. Un accès à vie, où seuls les messages envoyés ne sont payés.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.