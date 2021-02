Qui n’a jamais rêvé de voir un astronaute dans son salon ou encore un tigre ? En dehors des rêves, ces choses sont possibles avec… la réalité augmentée ! Son usage se démocratise avec par exemple l’essai de maquillage en ligne, les filtres sur les réseaux sociaux ou encore des objets comme des lunettes AR. Cependant, de nombreuses personnes n’ont jamais encore pu faire l’expérience de la réalité augmentée.

Avec l’application ARLOOPA, c’est terminé ! Cette dernière a enregistré plus d’un million de téléchargements en 2020. Le concept de l’application réside en trois fonctionnalités de réalité augmentée : la réalité augmentée basée sur un marqueur, sans marqueur et géo-basée. ARLOOPA est disponible sur l’App Store et le Google Pay gratuitement et en 7 langues, dont le français ! Certains éléments au sein de l’application peuvent être débloqués en regardant des publicités.

Une application pour se divertir depuis chez soi



L’application offre diverses catégories comme : Education, animaux, arts, divertissement, sciences, jeux, food…Au sein de ces dernières il suffit de choisir un élément, par exemple un poulet rôti, pour voir apparaître ce dernier en plein milieu de son salon, via son smartphone. Le poulet peut être déplacé dans l’espace, zoomé, dézoomé… Des photos, des vidéos ou encore des GIFs peuvent être pris et partagés sur les réseaux sociaux, par messages…

Pour les marqueurs géo-basés, il suffit de se déplacer dans la vraie vie pour voir prendre vie par exemple, une oeuvre de street art, au travers de son smartphone. Une map est disponible au sein de l’application pour trouver ces éléments dans la vraie vie.

Un outil de communication pour les professionnels



ARLOOPA sert également aux marques qui veulent faire vivre leurs campagnes marketing par exemple. D’une manière plus globale, l’application peut être utilisée pour scanner des documents imprimés augmentés, créer du contenu éducatif, essayer des vêtements, jouer à des jeux immersifs…