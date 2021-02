Développer son réseau LinkedIn c’est important, mais cela prend du temps. Se connecter aux bonnes personnes, commenter des posts, recommander des proches, des collaborateurs, différentes actions qui permettent d’augmenter sa visibilité sur LinkedIn. Il existe plusieurs outils pour automatiser son compte LinkedIn, dont LinkHelp.

LinkHelp est tout simplement un outil d’automatisation dédié à LinkedIn. Il permet ainsi d’effectuer un grand nombre d’actions, en passant moins de temps sur la plateforme à réaliser ces dernière manuellement. Prospection, influence, envoi de messages, les possibilités sont nombreuses. LinkHelp peut servir aux entrepreneurs, aux équipes sales, aux recruteurs, aux marketeurs, mais aussi aux salariés ou personnes à la recherche d’un emploi. L’objectif de l’outil étant d’aider à automatiser un compte LinkedIn, simplement et surtout de manière sécurisée.

Faire 10x plus sur LinkedIn en 10x moins de temps

Une extension LinkHelp est proposée et disponible sur Google Chrome, et Mozilla Firefox. Cette dernière est accessible directement depuis LinkedIn. Pour l’aspect sécurité, LinkHelp insiste sur le fait, que plusieurs outils d’automatisation sont risqués et peuvent avoir des conséquences néfastes sur un profil LinkedIn. Ce n’est pas le cas de LinkHelp. L’extension agit avec un comportement humain et des mouvements de souris réels. De plus, l’API LinkedIn est utilisée pour toutes les fonctionnalités et des limites sont fixées en fonction du compte (gratuit ou Premium).

Un outil pour développer son réseau LinkedIn et trouver des prospects qualifiés

Parmi les fonctionnalités clés de l’outil, on retrouve :

l’envoi automatisé de demandes de connexions. Une fonction d’invitations de masse pour développer son réseau en fonction de mots-clés, intérêts, avec un message personnalisé.

des réponses automatiques

des messages pour souhaiter un joyeux anniversaire

l’envoi de message ciblés

des statistiques de campagnes

les recommandations : recommander les compétences de certaines personnes, les féliciter pour leur nouvel emploi, partager leurs posts LinkedIn…

l’extraction de données

le suivi automatique de personnes et des interactions avec certains messages (like)

LinkHelp est un outil payant, bénéficiant d’une offre exclusive. Un accès à vie à l’outil est proposé via un paiement unique à 59 dollars au lieu de 1469 dollars. Pour ce prix, toutes les fonctionnalités citées ci-dessus sont disponibles, ainsi qu’un support dédié.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.