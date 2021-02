Dans le contexte économique difficile que nous connaissons tous, la personnalisation de l’expérience utilisateur peut faire la différence auprès de vos prospects et de vos clients. Cette année 2020 si particulière aura non seulement bouleversé la société, mais également la manière dont les entreprises abordent la relation client. Nombreux sont les défis à relever pour 2021… Relatia, une agence marketing spécialiste du dialogue avec les consommateurs, vous propose de participer à un webinar le jeudi 25 février à 10h pour découvrir les enjeux de la personnalisation.

À une époque où la part du e-commerce n’a jamais été aussi importante sur l’ensemble des ventes réalisées, déployer une stratégie omnicanale semble incontournable. Les entreprises doivent être en mesure de proposer une expérience utilisateur personnalisée et répondre aux demandes des prospects et des clients grâce au e-CRM et au Mobile CRM. C’est justement un point que les experts de Relatia prévoient d’aborder au cours de ce webinar du 25 février.

Au programme de ce live :

Les chiffres clés du Marketing digital en 2021

Comment analyser les comportements de vos utilisateurs ?

Quels leviers activer pour faire la différence ?

Nos derniers cas clients tels que Decathlon, Deliveroo, Volkswagen, etc.

Les clients d’une entreprise sont sa richesse principale. En 2021, 83% des marques sont convaincues que l’approche customer centric est un enjeu majeur pour leur relation client ainsi que pour leur croissance. La personnalisation va justement dans ce sens et permet aux marques de se différencier de la concurrence par la relation client. La data est au centre de cette transformation.

Plusieurs études de 2020 montrent que si une entreprise est capable de proposer une expérience personnalisée et adaptée, tout en respectant leur vie privée, cela peut jouer positivement sur la perception que vos clients ont de la marque. Tout le challenge est de trouver le juste équilibre entre cette fameuse personnalisation et le respect de la vie privée de vos clients et prospects. C’est un sujet qui sera abordé au cours du webinar organisé par Relatia le 25 février à 10h.