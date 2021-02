Tout le monde aimerait pouvoir créer des prototypes d’applications web ou mobiles facilement. Cependant, pour cela il faut maîtriser des outils de prototypage comme Sketch, Adobe ou encore Figma. En dehors des designers, peu de personnes sont experts de ces outils … Grâce à la puissance de l’intelligence artificielle, il existe aujourd’hui des outils permettant à n’importe qui de créer des prototypes facilement !

C’est tout le concept de Uizard. L’outil se définit comme l’outil de conception pour tout le monde, alimenté par l’IA. Uizard permet ainsi de concevoir facilement des applications interactives pour le web et les applications mobiles. Gros avantage de l’outil, il est collaboratif ! Les collaborateurs d’une même équipe peuvent ainsi travailler ensemble, en temps réel. Un outil pratique, simple à prendre en main et destiné à tous.

Pour obtenir rapidement un prototype



Uizard est un outil basé sur le web. Un mode sombre est disponible pour travailler tout en prenant soin des yeux des utilisateurs.

Une fois sur l’outil, les possibilités sont nombreuses ! La création d’un projet est très simple. Le nom de ce dernier doit être indiqué, la confidentialité du document (publique ou privée), l’appareil : mobile ou desktop, ainsi que le thème.

Ensuite, le premier prototype peut être créé. Des éléments peuvent être ajoutés : image, texte, icône, bouton, formulaire… Des templates sont également proposés et offrent une base de conception.

Une collaboration en temps réel

Autre avantage de Uizard, un croquis peut être ajouté dans l’outil et ce dernier se transforme automatiquement en prototype. Les prototypes peuvent au final être exportés en JPG, PNG ou PDF.

Pour la partie collaborative, sur la droite, des commentaires peuvent être ajoutés par les différents utilisateurs afin d’obtenir en temps réel des retours et réaliser des modifications.

Uizard est un outil freemium. Un abonnement gratuit est disponible. Ce dernier offre un accès à 2 utilisateurs, la création de 3 projets et 3 thèmes. Deux offres payantes sont aussi proposées : l’une à 12 dollars/créateur et l’autre à 39 dollars/créateur. Dans les deux cas, le nombre de créateurs est illimité, le nombre de templates et le nombre de projets !