Au quotidien, des dizaines, des centaines de personnes consultent votre site, même plus. Le problème c’est qu’il est rare d’avoir un grand nombre d’informations sur ces visiteurs. Qui sont-ils ? Pour qui travaillent-ils ? Comment les contacter ? Ce travail de recherche demande du temps et les bons outils.

Happierleads est un outil de lead generation permettant d’obtenir des informations précises sur chaque personne qui visite un site web. Parmi les informations qu’il est possible d’obtenir on retrouve : les coordonnées, la société pour laquelle un visiteur travaille, les pages consultées et le temps passé sur le site. Ces informations sont un bon début pour ensuite contacter le visiteur et le transformer en client.

Pour résumer, Happierleads est un outil de lead generation en B2B, pratique pour les équipes ventes, marketing…

Une vraie connaissance des visiteurs

Happierleads se distinguent d’autres outils de lead generation, en identifiant plus de prospects que tout autre autre plateforme. Des grandes entreprises, aux startups, en passant par les employés en télétravail, tous les profils sont identifiables. L’outil est également très simple à prendre en main, grâce à une interface utilisateur attrayante.

Des détails précis sur chaque visiteur

Voici une liste des informations que l’outil fournit sur un visiteur : le nom de l’entreprise, les fonds levés, le secteur de l’entreprise, l’industrie, une description, l’année de création, la localisation, le nombre d’employés, les adresses mails, les numéros de téléphone, les technologies utilisées, l’adresse IP…

Enfin, Happierleads propose d’exporter les leads vers un CSV ou les envoyer vers votre plateforme CRM/email avec une intégration Zapier.

Dans les autres fonctionnalités à venir, on retrouve l’ajout de filtres supplémentaires ou encore l’intégration avec des plateformes de CRM ou des outils d’emailing.

Happierleads est conforme avec le RDPG. L’outil fournit les sources de données. Ainsi, si une personne demande où ses données ont été trouvées, il est possible de lui répondre en toute transparence.

Happierleads est un outil payant. Une offre spéciale est proposée à seulement 49 dollars pour accéder à l’outil à vie. Pour ce prix, 1000 leads sont disponibles chaque mois, des reportings par email, des exports CSV ou encore une historique des données illimités.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.