Dans ce guide, les équipes de Bynder expliquent notamment qu’en 2020, le marketing a été principalement caractérisé par des changements profonds de stratégies de communication liés à la pandémie et par des campagnes publicitaires pas toujours maîtrisées et aux effets plus ou moins escomptés.

Mais alors, comment se préparer à l’inconnu ? Personne ne peut prévoir l’avenir, et pourtant The brand marketer’s guide 2021 apporte de nombreux conseils pour anticiper les tendances, apprendre à s’adapter et gagner en flexibilité dans le déploiement de sa stratégie marketing. De l’accélération des expériences numériques à la redécouverte de la créativité, découvrons quelques-unes de leurs préconisations.

Moderniser l’expérience numérique

On le sait, depuis le début de la pandémie, les entreprises se sont encore davantage tournées vers les solutions numériques pour pouvoir poursuivre et prolonger leurs activités. Et ce n’est pas une surprise, cela devrait continuer à s’intensifier dans le futur. L’importance de la qualité de l’expérience numérique n’est pas nouvelle et la crise sanitaire n’a fait qu’accélérer des dyanmiques déjà existantes. Les experts de Bynder rappellent dans leur guide que d’ici 2030, 50% des marchandises devraient être achetées en ligne, d’autant que 43 % des travailleurs sont aujourd’hui “natifs du numérique” (nés après 1990). De nombreuses entreprises ont dû s’adapter ou adopter une nouvelle stratégie marketing de toute urgence. Dans une récente étude, Deloitte met en évidence les lacunes des entreprises à répondre efficacement aux exigences des nouvelles demandes des consommateurs en ligne ; 75 % des consommateurs attendraient d’une entreprise des interactions harmonieuses, quel que soit le service avec lequel ils entrent en contact. Pourtant, 58 % d’entre eux ont souvent l’impression de communiquer avec des entités distinctes, plutôt qu’avec une marque unifiée. Grâce au brand marketer’s guide, les professionnels du marketing pourront bénéficier des conseils de Bynder pour élaborer une stratégie de transformation numérique pérenne et améliorer l’expérience numérique de leur clientèle.

S’adapter aux nouvelles exigences des consommateurs

Les grands principes de consommation évoluent avec le temps et lorsque ce dernier est ébranlé, il s’agit d’observer avec encore plus de précisions les réflexes des consommateurs. Selon une étude de McKinsey, 75 % des acheteurs américains ont changé leurs préférences en matière de marques au milieu de la pandémie. La question du budget étant souvent la principale raison de ces changements, la praticité et la disponibilité arrivent respectivement en deuxième et troisième position. Ceci explique donc pourquoi les ventes d’Amazon ont augmenté de 60 % entre mai et juillet 2021 par rapport à la même période deux ans plus tôt. Aussi, dans leur guide, les experts de Bynder précisent que la qualité et l’aspiration (l’envie de soutenir les entreprises locales, ou l’attention portée aux engagements RSE, par exemple) sont des motifs de choix essentiels pour les consommateurs.

Lors d’une récente étude de Brightpearl, 78 % des consommateurs interrogés ont déclaré avoir l’intention de continuer à faire des achats en ligne à l’avenir et de démultiplier les vendeurs afin de soutenir les commerces locaux. Comment les entreprises peuvent-elles s’assurer de bien répondre aux attentes des consommateurs pour retrouver une clientèle fidèle et atteindre leurs objectifs de revenus ?

Dans leur guide, les experts de Bynder apportent plusieurs conseils essentiels. Il faudrait notamment renforcer la présence des marques sur le net, créer une richesse de contenu numérique, unifier les points de contacts, ajuster sa stratégie marketing de fidélisation, comprendre la complexité des stratégies de personnalisation, et réorganiser sa démarche marketing spécialisée.

“La stratégie de personnalisation a sûrement atteint son pic de succès”, Andrew Hally, Directeur marketing chez Bynder

Miser sur la créativité et la narration

Qu’il s’agisse de tester de nouvelles formes de collecte de données ou de répondre aux besoins et attentes des consommateurs, en 2021 les marques gagnantes seront celles qui sauront faire pivoter leur marketing avant leurs concurrents. Découvrez comment les équipes de marketing peuvent redistribuer les ressources précédemment investies dans la personnalisation pour obtenir un retour sur investissement plus efficace grâce au brand marketer’s guide de Bynder. Parmi les conseils à retenir pour le déploiement d’une stratégie marketing pérenne et efficace, retenons ceux que Bynder présente comme fondamentaux. Les équipes devraient davantage considérer la pluralité de leurs audiences, axer leurs stratégies sur l’empathie, les émotions et les valeurs de leur marque mais aussi rassurer et valoriser les consommateurs. Le Brand marketer’s guide encouragera également les experts à parier sur une communication optimiste, honnête, transparente et humble. Les entreprises qui sauront valoriser leurs initiatives RSE en prenant garde de ne pas tomber dans le greenwashing ou toute forme de tokenisme marqueront également des points auprès des consommateurs. Enfin, en 2021, il faudra plus que jamais miser sur la créativité des contenus visuels et de la narration.

“La créativité reste la force motrice des campagnes numériques. Il faut donner aux équipes créa la possibilité d’être innovants si nous voulons remodeler la personnalisation et l’avenir des campagnes numériques“, Andrew Hally, Directeur marketing monde chez Bynder

Les professionnels du marketing pourront entamer 2021 et appréhender les années à venir avec davantage de sérénité grâce aux meilleurs conseils des experts de Bynder contenus dans le brand marketer’s guide 2021.

