Alors que le télétravail commençait à s’installer tout doucement dans le paysage, la pandémie a permis de mettre en lumière une nouvelle façon de travailler pour les entreprises. À tel point que beaucoup réfléchissent désormais à proposer des formules de télétravail à leurs employés dès la fin des restrictions gouvernementales. Désengorgement des centres-villes, flexibilité des horaires, diminution du temps de trajet… sont autant de bénéfices que beaucoup aimeraient conserver. Spotify a donc tranché et vient d’annoncer la mise en place de Work From Anywhere, un programme permettant à ses employés de travailler d’où ils le souhaitent.

Avec Work From Anywhere, Spotify veut offrir plus de flexibilité à ses employés. Ces derniers pourront ainsi choisir (en accord avec leur manager), s’ils préfèrent travailler de chez eux, du bureau ou bien un mélange des deux. Ils pourront également choisir leur lieu de travail et se rendre dans les 48 bureaux présents sur 12 pays que possède la société. Dans le cas où l’employé souhaiterait travailler dans un lieu où il n’y a pas de bureaux Spotify, un espace de coworking sera mis à sa disposition. Néanmoins, certaines limites seront à respecter, comme des restrictions liées au fuseau horaire ou bien à la sécurité des employés.

Il s’agit d’un challenge pour l’entreprise qui va devoir revoir toute sa politique RH pour se mettre en conformité avec les lois et la fiscalité de chaque pays. Il ne devrait en revanche pas y avoir de baisse de salaire dans le cas où un employé déciderait de travailler dans une ville où le niveau de vie serait moins élevé qu’avant. Cela permet ainsi de favoriser l’égalité entre tous en offrant un salaire non plus indexé sur le lieu d’où l’on travaille, mais uniquement sur ses compétences. Les bureaux seront repensés afin d’offrir plus de confort, avec des salles privatives et des lieux communs pour les projets de groupe. Il faudra également réfléchir à créer une cohésion et une vraie culture d’entreprise alors que les contacts en face-à-face devraient être moins présents.

Avec ce programme, Spotify suit d’autres entreprises du secteur technologique comme Salesforce, Twitter ou Microsoft ayant mis en place des initiatives similaires. Au lieu de concevoir le télétravail comme un frein à la cohésion d’équipe, ces entreprises préfèrent y voir une nouvelle façon de penser le travail en permettant à leurs employés d’être plus épanouis mais aussi dans le but d’attirer de nouveaux talents.