Microsoft Teams a pleinement profité de la pandémie. Dopé par la généralisation du télétravail au sein des entreprises, la plateforme a réussi une très belle percée dans le secteur des outils collaboratifs et continue de régulièrement se mettre à jour pour devenir un outil incontournable. Microsoft vient donc d’annoncer deux nouvelles applications pour Teams, visant à améliorer la productivité et la communication : Bulletins et Milestones.

Bulletins permet à une entreprise de diffuser tous types d’informations à ses équipes au même titre qu’un Intranet, mais directement intégré à Teams. Avec cette application, il devient beaucoup plus simple de communiquer sur les dernières actualités, les annonces d’un nouvel arrivant, ou le lancement d’un projet en utilisant les « bulletins », articles enrichis pouvant contenir des images, des vidéos ou des boutons d’action. Un tableau de bord permet en outre aux générateurs de contenu d’avoir un suivi statistique de la consultation des articles. Avec cet outil, Microsoft souhaite ainsi offrir une façon simple pour les équipes à distance de se tenir informées.

L’application Milestones (jalons en anglais) crée un emplacement central permettant de suivre les tâches à accomplir et l’état d’avancement d’un projet. « Milestones améliore la collaboration des équipes cross-fonctionnelles en créant un lieu central pour suivre leur état d’avancement et les mises à jour » explique Microsoft. Elle offre ainsi la possibilité de créer et suivre des tâches par statut, priorité, date… et d’en notifier les propriétaires. En ce sens, elle est assez proche de ce que propose Planner à la différence que Milestones offre une interface plus visuelle, sous forme de tableau de bord permettant d’obtenir une vue à 360 degrés de l’ensemble d’un projet.

Avec ses 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens Microsoft Teams est devenu en très peu de temps une référence dans le secteur des plateformes collaboratives et propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour enrichir son offre. Nuls doutes que d’autres outils devraient arriver très prochainement. En attendant vous pouvez d’ores et déjà télécharger les deux applications au sein de la boutique Teams. Bulletins est disponible sur ce lien, et Milestones ici.