Ah le SEO… ce n’est pas une partie de plaisir et une bonne stratégie SEO demande du temps ! En SEO, les backlinks ou lien entrants sont importants. Pour ceux qui ne sont pas au point, un backlink est un lien au sein d’un contenu qui redirige sur un autre site. C’est l’opposé du lien interne. Pour faire simple, le backlink est un peu comme une recommandation et c’est pourquoi il est important pour Google.

De nos jours, nombreux sont ceux prêts à payer pour obtenir des backlinks, dans le cadre d’une stratégie de netlinking, oui mais à quel prix ? C’est tout l’intérêt du calculateur de My SEO Sucks. Ce site calcule le prix des liens. Les prix sont proposés suite à l’analyse de plus de 18 000 backlinks.

Pour payer son backlink au bon prix

Le fonctionnement de l’outil est très simple. Il faut dans un premier entrer le lien du site sur lequel, un lien aimerait être placé. Ensuite, choisir la niche de son site : Education, Adult, Marketing etc… Des options supplémentaires sont proposées à cocher ou décocher comme le No Follow par exemple.

Une fois les informations entrées, il suffit de cliquer sur « Soumettre ». Une analyse est faite et permet d’obtenir le Domain Rating d’un site. Plus ce dernier est élevé, plus le site est fiable. Autre donnée proposée, le trafic organique. Ensuite, un prix est proposé.

Un outil pratique qui permet d’éviter les arnaques et donc d’économiser au moment d’acheter des backlinks !

Les avantages de l’outil sont nombreux :

plus de 10 000 liens ont été analysés

des outils comme AHREFs, SEMRush et d’autres sont utilisés

l’outil est facile à prendre en main, il suffit d’insérer un lien et choisir son secteur d’activité

My SEO Sucks est un outil pratique pour les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur le SEO. De nombreuses ressources sont proposées comme des guides, des templates gratuits etc.