D’après le Financial Times, Microsoft a approché Pinterest au cours des derniers mois pour un possible rachat, sans succès. Cette nouvelle va dans le sens des récentes déclarations du PDG de la firme de Redmond, Satya Nadella, qui a rappelé son intérêt de posséder un réseau social fonctionnant avec les principes de Microsoft de respect de la vie privée et de lutte contre la désinformation.

Si l’acquisition avait effectivement eu lieu, elle aurait alors été la plus importante de l’histoire de Microsoft, la valeur de Pinterest étant évaluée à 51 milliards de dollars. Revendiquant 459 millions d’utilisateurs mensuels (+37% par rapport à l’année dernière), le réseau social aurait été un excellent levier pour renforcer sa plateforme de cloud computing Azure, qui occupe la deuxième place sur ce marché hautement disputé derrière Amazon et son Amazon Web Services.

En plus d’une hausse importante de ses utilisateurs, Pinterest a généré 706 millions de dollars au dernier trimestre 2020 contre 442 millions au trimestre précédent, soit une augmentation impressionnante de 76%. Malheureusement pour la firme de Redmond, les discussions « ne sont plus actives actuellement ». Il s’agit de la deuxième tentative de l’entreprise, en moins d’un an, de racheter un réseau social important.

À l’été dernier, Microsoft s’était en effet positionnée pour faire l’acquisition des parts américaines du chinois TikTok, après que Trump ait promis de supprimer l’application aux États-Unis. C’est finalement Oracle qui a été choisie, mais le rachat vient d’être mis en suspens indéfiniment, mais sera tout de même étudié par le président Joe Biden.

Depuis l’arrivée de Satya Nadella à la tête de l’entreprise en 2014 pour remplacer Steve Ballmer, cette dernière a effectué d’importantes acquisitions, à l’image du rachat de LinkedIn en 2016 pour la somme de 26 milliards de dollars. En 2018, la firme de Redmond a également mis la main sur GitHub pour 7,5 milliards de dollars et plus récemment, elle s’est emparée du groupe ZeniMax, qui comprend notamment le groupe Bethesda, pour se renforcer dans le monde du gaming, autre secteur avec le cloud computing boosté par la pandémie.

Il nous reste maintenant à voir si Microsoft va continuer sa quête pour débusquer un réseau social à racheter pour poursuivre ses ambitions.