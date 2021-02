Drôle d’année pour une Saint-Valentin masquée, pas de restaurant, des mesures sanitaires… Et pourtant, cette date reste essentielle pour les couples qui comptent tout de même la fêter dignement ! Et cette fête reste assez traditionnelle, d’après une étude, 40% Français offriront des fleurs à leur compagne, un bijou pour 26% d’entre eux et 21% du parfum. Alors qu’un quart des Françaises offriront des vêtements à leur moitié, 14% du parfum et 12% des chocolats. Bref, malgré la morosité et un budget en légère baisse (une étude américaine estime que le budget va diminuer de 32$ en moyenne par personne, en passant de 196.31$ à 164.76$), la Saint-Valentin va bel et bien rester un moment important pour le retail et la distribution, d’ailleurs c’est une Saint-Valentin qui s’annonce inédite, en s’étendant à tout ce qu’on aime et pas forcément l’homme de sa vie, et en étant l’occasion de créer des événements inédits en magasins, pour réenchanter le shopping !

Les nouveaux contours de la Saint-Valentin, de mon amour à mes amours

On connaît le Valentine’s day comme étant la fête des amoureux mais connaissez-vous le Galentine’s day ? C’est une journée dédiée à l’amitié féminine qui a lieu juste avant la Saint-Valentin, le 13 février. Pour célébrer cet événement, Boux Avenue un détaillant de lingerie a récemment sorti sa collection de vêtements de nuit fantaisie “Galentine’s Day”. KFC a aussi adopté ce concept de cartes de vœux, avec 8 modèles différents. Parmi elles, une présente un parfum de poulet frit, “Scratch N Sniff” et pour ceux qui n’aimeraient pas la viande, une carte spéciale Vegan rendant hommage au dernier lancement de leur Vegan Burger.

La Saint-Valentin est une fête qui s’adresse de plus en plus à tous ceux qu’on aime, et même à nos animaux de compagnie ! Et oui, d’après une étude, un peu plus d’un quart des consommateurs interrogés ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acheter un cadeau de la Saint-Valentin pour leur animal de compagnie. L’année dernière, 1,7 milliard de dollars ont été dépensés pour célébrer l’amour des chiots.

Les célibataires ont eux aussi le droit à leur fête. La journée de sensibilisation des célibataires, la SAD (Single Awareness Day), qui a lieu après la Saint-Valentin, le 15 février. C’est le moment pour tous les célibataires de célébrer la joie de ne pas être engagé ! A cette occasion, Tinder a sorti il y a 2 ans une bougie à offrir ou à garder pour soi, car après tout le célibat veut aussi dire ni contrainte ni obligation.

Une dose d’amour pour le retail

Les points de vente ont joué le jeu le jeu de l’amour à travers de nombreuses animations. Aux États-Unis, un restaurant mexicain Qdoba Mexican Grill a encouragé ses clients à partager l’amour le 14 février grâce à une offre créative “Buy One Get One”. Pour participer, les clients devaient acheter une entrée et partager un baiser avec un autre significatif, un parent, un ami ou même un inconnu et Qdoba leur a donné une deuxième entrée gratuitement. Quant en Martinique, le centre commercial La Galleria a mis en scène un pianiste interprétant les plus belles chansons d’amour de son répertoire mais aussi que les clients souhaitent écouter, de quoi fêter l’amour en musique.

Alors que la crise sanitaire promet une réouverture des restaurants lointaine, Whole Foods Market a lancé « Gourmet Date for Good », une série de trois événements virtuels de cuisine en direct pour célébrer le week-end de la Saint-Valentin à la maison de trois façons uniques : la fête de Galentine, la Saint-Valentin et la journée de sensibilisation des célibataires.

Domino’s Australia a vu de son côté les choses en grand pour la Saint-Valentin 2020. Sur sa page Twitter, l’enseigne a promis qu’un “amateur de pizza chanceux” se verra recevoir une bague d’une valeur de plus de 9 000 $ pour avoir produit la meilleure vidéo en faisant sa plus belle proposition à sa bien-aimée. La Saint-Valentin s’incarne aussi dans les produits, une manière pour la marque d’entretenir la flamme avec ses clients ! Pour des plaisirs à petits prix, Marks & Spencer propose des gourmandises au chocolat et aux fraises pour seulement 1$50 ce qui a rendu leur clientèle totalement hystérique. Quant aux amoureux des baskets, ils seront certainement heureux de retrouver l’adaptation des Air Force 1 et Air Max 90 de chez Nike, aux couleurs de la Saint-Valentin qui incorporent des messages secrets cachés derrière les languettes. Toujours dans le même esprit, Starbucks a lancé sa gamme de tasses pour la Saint-Valentin. Une tasse lila, avec une impression de baiser sur le côté qui change de couleur en rose clair lorsqu’on y ajoute une boisson chaude. Et pour les couples aimant partager les mêmes choses, MeUndies propose pour eux un ensemble de sous-vêtements spécialement assortis.

Des “love” pop-up stores !

Comme pour chaque événement, la Saint-Valentin a permis l’émergence de nombreux pop-up stores.

Dior s’est lancé en proposant des pop-up stores à Chengdu, Pékin et Shenzhen afin de célébrer sa nouvelle collection capsule Dioramour. C’est le cas également pour Le Four Season Hôtel George V à Paris, qui dévoile son nouveau pop-up store gourmand “That’s Amore”, pour déguster 3 créations exclusives. Toujours à Paris, un pop-up store nommé Les Rituelles met à l’honneur 3 marques de créatrices parisiennes de lingerie, tout en proposant deux journées de rencontres avec les créatrices et d’autres surprises. Et oui, puisque c’est l’une des principales caractéristiques du pop-up store, il permet aux marques d’être en contact direct avec leur clientèle et de créer un lien fort avec elle. Si le pop-up store permet au DNVB (Digital Native Vertical Brands) de tester la vente physique, certains pure players se sont lancés sur le créneau pour la Saint-Valentin comme Pornhub qui a lancé son tout premier magasin physique et vend une gamme de ses produits.

Malgré un contexte compliqué qui implique de nouveaux comportements et de nouvelles tendances d’achat, le retail s’adapte et innove pour garantir une expérience unique à sa clientèle pour la Saint-Valentin. Plus que jamais, cette fête s’adresse à chacune des communautés : couple, célibataire, famille, amis et nos amis à 4 pattes, et cela permet pour les marques de maintenir un lien fort et de garder une dimension émotionnelle au shopping !