Clubhouse, c’est soit un nom qui vous parle directement, soit un gros point d’interrogation. Depuis plusieurs semaines, il est commun de voir sur LinkedIn ou Twitter que « xx parlera à 19h sur Clubhouse avec YY et ZZ sur le growth », ou bien que « Charles a planifié une room sur les tendances TikTok pour le 15 février à 15 heures ».

Bref, Clubhouse c’est le nouveau réseau social à la mode sur lequel il faut pour le moment être invité pour y accéder. Le jour où une invitation est reçue pour utiliser l’application uniquement disponible sur iOS, c’est un peu comme un graal. Après avoir fait son compte Clubhouse, on peut suivre des thématiques, des personnes et entrer dans des rooms pour suivre des conversations orales sur des sujets qui nous intéressent.

L’application est toute récente et pourtant… Facebook travaillerait déjà sur une plateforme similaire à ClubHouse. Malgré une utilisation qui commence à se faire commune et controversée (quand c’est gratuit, c’est vous et vos données le produit) peu d’outils sont pour le moment proposés autour de Clubhouse.

Cet article regroupe les différents outils qui aident à augmenter la visibiltié autour des événements et rooms Clubhouse.

Host Notes : un outil gratuit qui optimise les événements Clubhouse

Quand un événement Clubhouse est crée, une URL est fournie. Cette dernière peut alors être collée sur Host Notes afin de créer une landing page plus sexy et surtout diffusable partout.

Une fois le lien entré dans Host Notes, toutes les informations de l’événement (titre, description, date et heure, speakers) sont retrouvées. Il suffit alors de cliquer sur le bouton « Create Event » afin d’obtenir une page plus complète qu’un simple lien Clubhouse.

Un outil qui permet de créer de vrais événements sur Clubhouse

Host Notes propose une page dédiée à un événement, avec les informations traditionnelles, mais aussi un bouton pour partager sur Twitter, la possibilité d’inviter d’autres speakers à gérer la page de l’événement et un bouton pour ouvrir la discussion dans Clubhouse.

Cette page créée permet également à des personnes de s’inscrire pour participer à l’événement, un peu comme sur Facebook. Elle permet également d’indiquer aux organisateurs, combien de personnes seront là, qui pourraient intervenir etc.

Le programme de la discussion peut aussi être détaillé, ainsi que sa durée. Des règles peuvent être définies afin que l’événement Clubhouse se passe au mieux et des liens, ressources ou encore des commentaires peuvent être ajoutés pour préparer en amont la discussion ou bien au contraire pour continuer à échanger, une fois l’événement Clubhouse terminé.

Clubhype : l’outil qui génère des images à partager sur les réseaux sociaux pour annoncer un talk sur Clubhouse

Si vous comptez organiser un événement sur Clubhouse, un visuel peut être un plus. Si vous ne maîtrisez pas Canva, ou n’avez tout simplement pas envie de perdre du temps sur ça, Clubhype va vous sauver la vie ! Pour annoncer un événement sur Clubhouse, certains prennent le lien de l’événement et laisse la preview de ce dernier qui n’est pas très accrocheuse… Avec Clubhype ce problème disparait.

Cet outil gratuit dédié à Clubhouse et développé en une semaine, permet de générer une image présentant l’événement à partir simplement du lien de ce dernier. En quelques secondes, il est possible d’obtenir une image présentant l’événement, l’heure, la date et les speakers, c’est-à-dire les éléments les plus importants à avoir.

Pour utiliser Clubhype il suffit de copier le lien de l’événement dans l’outil, cliquer sur « entrer »et l’image au format PNG est générée.