La gestion d’un projet demande… beaucoup d’organisation. Entre les tâches à réaliser, les deadlines à respecter, trouver les ressources pour travailler sur le projet, il y a du boulot ! De plus, une fois les personnes trouvées, le brief complet, il faut respecter les délais, pouvoir échanger facilement etc. Pour cela certains utilisent plusieurs outils, mais perdent en productivité.

Ora est une plateforme tout-en-un qui combine : messagerie, appels vidéo, gestion de tâche, suivi du temps, gestion Kanban et statistiques de productivité. Un outil pratique pour les chefs de projets, les entrepreneurs souhaitant regrouper leurs outils de collaboration au même endroit. Ora peut être une alternative à Asana.

Une plateforme complète pour gérer un projet de A à Z

Dans Ora, les projets sont des collections de listes, qui elles sont des collections de tâches. Par exemple, dans un projet il est possible de retrouver une liste d’idées, de choses à faire, de tâches à vérifier etc.

Chaque tâche peut être créée via une carte. Cette dernière contient un titre, une description et d’autres informations comme des pièces jointes, une date limite, les personnes qui doivent travailler dessus ou encore un espace pour échanger et suivre la progression d’une tâche.

Comme dans Slack, Ora dispose de canaux dans lesquels il est possible d’échanger avec les collaborateurs et les clients. L’outil permet également de lancer des appels audio et vidéo pour échanger rapidement et de manière efficace avec une ou plusieurs personnes, 15 au maximum.

Une solution agile pour gérer un projet

Toutes les tâches assignées à une personne sont envoyées dans son agenda. La boîte de réception montre toutes les tâches qui ne sont pas planifiées dans un projet et qui peuvent être assignées en un clic.

Chaque personne peut laisser des commentaires spécifiques sur une image, une vidéo, un PDF afin de savoir de quoi chaque personne parle. Les commentaires sont d’ailleurs automatiquement convertis en fil de discussion dans la messagerie.

Enfin, pour booster la productivité des équipes, plusieurs fonctionnalités sont proposées comme : une timeline pour bien définir les dates clés d’un projet, le suivi du temps pour rester concentré sur une tâche et savoir si tout le monde va respecter les délais. Pour finir Ora s’intègre avec un grand nombre d’outils comme Zapier, GitHub, Bitbucket.

Outil payant, Ora est proposé en promotion à seulement 59 dollars au lieu de 360 dollars. Toutes les fonctionnalités sont disponibles pour deux utilisateurs. Pour ceux qui souhaitent avoir quatre ou six utilisateurs, d’autres formules sont proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.