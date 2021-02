La communication au sein d’une entreprise est essentielle. Entre les équipes, entre les collègues, à tous les niveaux, la communication doit être fluide et l’information ne doit pas être retenue. Avec les nombreux outils disponibles sur le marché : mails, applications, visioconférences… l’accès à l’information peut vite devenir un vrai fouilli. Pour faciliter cela, nombreux sont ceux à mettre en place un intranet.

Si vous n’avez pas encore sauté le pas, découvrez pourquoi un intranet est important au sein d’une entreprise et surtout, la facilité de mise en place grâce à Fast Internet, une application Jamespot.

C’est quoi un intranet ?

Pour ceux qui sont tombés sur cet article par le plus grand des hasards et qui n’ont jamais entendu ou vu un intranet, il est important de préciser ce qu’il en est. Même si le nom fait penser à un logiciel des années 50, l’intranet est un vrai outil en entreprise. Un intranet est tout simplement un réseau informatique privé, utilisé en interne dans une entreprise.

Les avantages d’un intranet

Avec un intranet, tous les collaborateurs peuvent partager des informations concernant leurs services, mais surtout l’entité dans son entièreté. La communication est ainsi généralisée à tous les niveaux. Que ce soit pour les responsables, le CEO ou encore les collaborateurs, il n’y a plus besoin de perdre du temps à retrouver une information via des mails ou des applications tierces. L’intranet facilite la communication et centralise toutes les informations importantes.

Autre point important, un intranet peut aisément être personnalisé afin de correspondre aux couleurs de votre entreprise et prendre la forme, ou la structure que vous imaginez.

Jamespot, le logiciel d’Intranet SaaS 100% français et configurable propose un module qui facilite la communication au sein d’une entreprise, sur n’importe quels appareils et de manière visuelle : Fast Intranet

Fast Intranet : l’application qui facilite la création de pages intranet

La création d’un intranet peut vite sembler être une tâche difficile. Avec le module Fast Intranet, proposé par Jamespot vous allez pouvoir créer l’intranet de vos rêves très facilement, grâce à un éditeur de pages très simple, proposant des pages épurées.

Avant de vous lancer dans la création des pages, il peut être intéressant de réaliser une maquette (même sur papier) histoire d’avoir une idée précise de ce à quoi ressemblera les différentes pages.

Le module Fast Intranet propose un grand nombre de widgets pour créer un intranet unique. Les widgets aussi appelés blocs permettent de moduler l’intranet avec telles ou telles informations.

Pas besoin de savoir coder, Fast Internet fonctionne comme des LEGO qui s’imbriquent ! Parmi les widgets proposés, on retrouve : météo, news, documents, calendrier, enquête, quizz… La création de pages dédiées à l’intranet se fait donc très simplement.

Une page peut se découper en plusieurs sections, avec des blocs et couleurs différents, comportant chacun des widgets. Une fois la page créée, les widgets insérés, il est possible d’ajouter des bordures, de mettre en gras certains mots, de personnaliser cette dernière !

Si vous souhaitez découvrir Fast Intranet et tester l’application gratuitement durant 30 jours avec vos équipes, il suffit de vous inscrire ici.