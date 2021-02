La piraterie informatique est l’autre face de la pièce de la numérisation des entreprises. Un revers de la médaille qui coûte excessivement cher aux firmes en termes de fonctionnement et de compétitivité. En effet, un système informatique neutralisé par un fichier corrompu remet en cause de nombreuses années d’investissements. Or, ce sont les courriels qui servent de point d’accès à l’entreprise, pour les hackers. Il est alors essentiel de renforcer la sécurisation des mails à travers des solutions innovantes.

Qu’est-ce qu’un programme malveillant ?

Avant d’en arriver à l’utilité du service susmentionné, il faudrait élucider la notion de programme malveillant. En effet, comme son nom l’indique, il s’agit d’un fichier numérique conçu pour désorganiser un réseau informatique. Il peut aussi être destiné à en prendre simplement contrôle pour du chantage. Généralement, ce programme, encore dénommé pourriciel, est introduit dans le système à l’insu du propriétaire. Il se présente d’ailleurs sous diverses formes.

Les backdoors

« Porte dérobée » en français, cette catégorie de programme infecté est intégrée aux applications installées sur le poste de travail de l’utilisateur. Celui-ci en ignore malheureusement l’existence. De tels logiciels sont en principe transmis par e-mail aux salariés, via des liens. Une fois ouvert, le logiciel devient une porte d’entrée aux intrusions de toutes sortes. De ce fait, les pirates prennent contrôle du système de l’entreprise pour en soutirer des informations sensibles.

Les spywares

Vous pouvez aussi installer un spyware sur votre poste en téléchargeant un logiciel d’un présumé partenaire. En réalité, derrière ce programme, apparemment normal, se trouve une fonctionnalité censée analyser toutes vos habitudes d’utilisation. Ces informations sont renvoyées en temps réel vers un hacker.

Les rootkits

En principe, les programmes malveillants se dupliquent rapidement. Cette exécution spontanée peut intriguer l’utilisateur au point de lui faire soupçonner la présence d’un virus. Malheureusement, les pirates ont tout prévu. Ils se servent des rootkits pour normaliser le fonctionnement des logiciels corrompus. L’objectif de cette dissimulation est évidemment de pérenniser l’intrusion afin de mieux détourner les ressources numériques.

Les chevaux de Troie

Il est difficile de reconnaitre un tel programme malveillant, car il ne laisse présager aucun indice. En réalité, ce logiciel n’est nuisible que par d’autres sous-programmes qui le composent. Ainsi, en l’installant, l’utilisateur donne accès à de nombreux autres maliciels.

Les ransomwares

C’est désormais la pratique la plus en vogue chez les pirates. Ils envoient des e-mails contenant des rançongiciels à une entreprise ciblée. Par ignorance, le destinataire ouvre le message, activant automatiquement le chiffrement de toutes les données utiles au fonctionnement de la PME. Ainsi bloquée, l’entreprise est contrainte à verser une somme pour se voir à nouveau mettre à disposition ses propres ressources.

Protection des mails professionnels : pourquoi et comment y parvenir ?

Toutes les techniques frauduleuses susmentionnées constituent de véritables dangers pour les entreprises. Elles sont d’ailleurs de nature à engendrer le gaspillage des ressources financières. En effet, qu’il s’agisse du paiement des rançons ou de la réinstallation du système corrompu, la firme dépense des sommes colossales. Or, tout ceci peut être évité en optant pour l’externalisation de la protection de ses mails. À cet effet, de nombreuses solutions sont disponibles sur le marché, à l’exemple Altospam. Quels sont alors les avantages liés à un tel service ?

Du filtrage

En choisissant la protection externalisée de ses mails, l’entreprise profite d’un système de filtrage à doubles niveaux et de 5 antivirus contre les fichiers malveillants. Comment fonctionne le système ?

Des e-mails et images au scanner

Le service de protection des emails est construit autour de 16 technologies antispam complémentaires pour assurer une qualité de filtrage de qualité, c’est la combinaison des technologies qui permet d’éviter les faux positifs et d’obtenir un filtrage de haut niveau chez Altospam. Il en est de même des images qui sont aussi désormais de potentiels vecteurs de virus informatiques. Le système comporte également un antipub, activable à volonté.

Du stockage en mode Cloud

En plus de bénéficier d’une protection des mails, le client profite d’un service de PRA (Plan de Reprise d’Activité). En cas d’indisponibilité de sa messagerie, les utilisateurs peuvent continuer de travailler grâce au stockage des emails sur les serveurs du service de sécurité. Bien sûr, en optant pour ce type service de sécurisation des emails, le client ne court aucun risque de modifier l’architecture de sa plateforme.

De la récupération des e-mails

Les entreprises qui n’ont pas externalisé la gestion de leur messagerie sont en partie pénalisées. En effet, elles ne peuvent pas recevoir les mails en cas d’indisponibilité de leur serveur. Ce qui n’est certainement pas le cas de celles en gestion déléguée. En réalité, le temps que votre serveur n’est pas fonctionnel, votre prestataire stocke vos mails filtrés sur le sien. Ils seront redirigés vers l’entreprise lorsque la connexion sera rétablie.

De la gestion des clients

La solution externalisée de la gestion des mails offre aussi la possibilité de se doter d’une interface de gestion client personnalisable. L’e-commerçant peut alors configurer sa plateforme en fonction de ses besoins. Cette offre concerne également la protection des données personnelles des prospects telles que les numéros et codes de cartes bancaires ainsi que les identifiants. En cas de dysfonctionnement, l’entreprise pourra se référer à un support client disponible 24 h/24.

Protection contre le hacking : une nécessité pour les entreprises

De tout ce qui précède, il faut retenir que les entreprises sont devenues des cibles privilégiées des hackers. D’ailleurs, cet article donne plus de précision sur la gravité du phénomène. Raison pour laquelle les entreprises doivent renforcer leur niveau de sécurité. Ceci, à travers l’externalisation de la gestion de leurs courriels. Cette solution permet d’éviter durablement toute tentative d’intrusion dans son système numérique.