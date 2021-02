En 2021, rares sont les entreprises qui n’utilisent pas encore de solutions collaboratives. Alors que le télétravail fait désormais partie intégrante de notre vie, plusieurs types de plateformes collaboratives émergent, chacune avec leurs spécificités. Ces plateformes ont toutes un objectif commun : permettre aux travailleurs d’échanger et de mieux collaborer malgré la distance. Les outils collaboratifs permettent notamment de partager des fichiers sur le cloud, d’organiser des réunions en visioconférence et de mieux collaborer en interne en cassant les silos.

Jamespot, éditeur d’une solution de réseau social d’entreprise, vous propose de participer à un webinar gratuit le 25 février 2021 à 14h30 pour découvrir quel outil collaboratif correspond le mieux à votre organisation. Au programme de ce webinar :

Présentation de 4 outils collaboratifs plébiscités par les organisations

Diagnostic des besoins de votre organisation

Séance de questions/réponses

Seront présents pour animer ce webinar : Benoit Guilbert, chargé de communication chez Jamespot et Guillaume Poumadé, responsable communication et marketing chez Jamespot. L’occasion pour vous de découvrir les différences entre le chatops, le réseau social d’entreprise, l’intranet ou encore la Digital Workplace. Pendant une petite heure, Jamespot vous invite à découvrir les forces et les faiblesses de ces 4 solutions collaboratives.

En 2021, les outils collaboratifs sont des catalyseurs de la transformation digitale. Ils permettent notamment de stocker des ressources en ligne, de favoriser la co-création et la coopération au sein de vos équipes pour mener à bien des projets. Cependant, l’expérience démontre qu’il ne suffit pas de mettre à disposition des outils pour que le travail collaboratif se mette en place. L’implication des membres est indispensable, vous le découvrirez dans le webinar du 25 février organisé par Jamespot.

Bonne nouvelle, si jamais vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, Jamespot vous invite tout de même à vous inscrire pour recevoir le replay du webinar. Un moyen de profiter quand même de ce temps d’échange pour y voir plus clair dans le monde des solutions collaboratives. Pensez à vous inscrire !