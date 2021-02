De nos jours, un nombre grandissant de freelances, entrepreneurs ou sociétés vendent des templates, des calculateurs, des bases de données etc. Beaucoup utilisent Google Sheets et ses fonctionnalités pour proposer de la valeur à leur audience. Cependant, certains aimeraient bien monétiser ce type de contenus tandis que d’autres vendent déjà mais font face à un problème : un Google Sheets est facilement duplicable et un contenu vendu une fois peut être partagé sans restriction.

Pour résoudre cette situation, Andrew Kamphey a créé OnlySheets. En vendant lui-même des templates, il s’est rendu compte que les personnes les achetant les partageaient gratuitement.

Grâce à GumRoad, il est possible de vendre l’accès à un Google Sheets, sans partager le lien « avec tout l’Internet ». Fini donc les liens Google Sheets qui se baladent de conversations en conversations et il est enfin possible de se rémunérer grâce à Google Sheets !

Pour monétiser n’importe quel contenu



Only Sheets peut être testé gratuitement. Il suffit de se rendre sur le site et entrer une adresse mail afin de recevoir un accès « lecteur » à un Google Sheets. Lorsque l’on clique sur le bouton « Partager » ce dernier est bloqué. Il est donc possible d’accéder au Google Sheets, mais impossible de le partager !

Only Sheets permet ainsi de donner accès à un Google Sheets, seulement aux personnes ayant payé. Pour ceux qui pensent qu’il suffit de copier le lien et d’ouvrir ce dernier via une nouvelle fenêtre de navigation privée, dommage, cela ne fonctionne pas.

Pour mettre en place OnlySheets, il faut utiliser Gumroad pour créer un produit, déployer OnlySheet comme une web app et enfin vendre l’accès à un Google Sheets via Gumroad, sans oublier d’enlever le paramètre « tous les utilisateurs disposant d’un lien ».

Only Sheets fonctionne également avec Docs et Slides.

Pour obtenir le script Google et les vidéos explicatives pour la mise en place, il faut payer 20 dollars.