Chaque semaine, les chercheurs du CSAIL, le laboratoire d’intelligence artificielle du MIT, font état de leurs nouvelles découvertes. Dans un article publié le 8 février, Rachel Gordon revient sur une nouvelle invention : le LaserFactory. Cette machine est capable de fabriquer des drones et des robots fonctionnels en quelques heures.

LaserFactory : une révolution à venir ?

Avec LaserFactory, les chercheurs ont réussi à automatiser le processus de fabrication. C’est prodigieux. La machine est pensée autour de deux axes : un laser capable de concevoir et de découper la matière pour donner une forme aux futurs robots et un logiciel capable de donner vie à cette matière, grâce à des composants et des circuits imprimés. La première étape se passe sur ordinateur. C’est à l’utilisateur de concevoir le robot de son choix avant de lancer la commande auprès de LaserFactory, ensuite le système s’occupe de tout.

Si les imprimantes 3D sont effectivement très pratiques et utiles pour imprimer des pièces, voire même reproduire des trésors historiques comme le fait Google, il manquait encore une compétence à ces machines : la capacité à fabriquer des appareils complexes. Avec LaserFactory, le MIT pense avoir trouvé la solution à ce problème. Selon Martin Nisser, membre de cette équipe du CSAIL, le LaserFactory pourrait être bénéfique à tout un tas de professionnels de la tech : les développeurs de produits, les chercheurs ou même les enseignants qui cherchent à prototyper rapidement des objets.

Un système qui pourrait transformer les usages des robots

Martin Nisser précise que : « rendre la fabrication peu coûteuse, rapide et accessible reste un défi. En tirant parti de plateformes de fabrication largement disponibles comme les imprimantes 3D et les découpeuses laser, LaserFactory est le premier système qui intègre l’automatisation de l’ensemble du processus de fabrication de dispositifs fonctionnels dans un seul système. À l’avenir, il ne sera plus nécessaire que les gens aient un diplôme d’ingénieur pour construire des robots, pas plus qu’ils ne devraient avoir un diplôme d’informatique pour installer des logiciels ».

LaserFactory peut notamment permettre de fabriquer rapidement des drones parfaitement adaptés pour une opération de sauvetage en particulier ou des drones beaucoup moins élaborés pour de simples livraisons. Au cours des prochains mois, les chercheurs prévoient d’affiner leur système pour lui permettre de fabriquer des robots encore plus complexes et créer davantage de formes tridimensionnelles. En effet, les chercheurs espèrent s’appuyer sur cette technologie et intégrer l’impression 3D traditionnelle dans le processus.