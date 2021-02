Bâtir un site web, une app ou des landing pages irréprochables qui assureront une certaine crédibilité professionnelle, peut se révéler un vrai casse-tête quand on a pas les compétences en interne.

Que l’on lance son app, son business en ligne ou que l’on ai besoin de créer des landing pages personnalisées, le problème est le même. Il vaut mieux s’appuyer sur des éléments existants plutôt que de tout bâtir soi-même. Après tout, Léonard de Vinci, considéré comme un génie multi casquettes, déléguait une partie des détails de ses peintures à d’autres artisans au sein de son atelier.

Icons, templates de slides, illustrations, Mockups…la liste de ressources accessibles permettant de gagner du temps est considérable sur le net. EpicPxls est une marketplace en ligne de designs gratuits et payants (avec un gros deal temporaire) soigneusement sélectionnés pour répondre aux besoins des agences, freelances, entrepreneurs et professionnels du marketing et de la communication. Le temps gagné est conséquent car il suffit juste d’adapter ses ressources en les personnalisant en fonction des besoins.

EpicPxls propose une fonctionnalité de prévisualisation de fichier zip avant le téléchargement pour que ses utilisateurs s’assurent d’obtenir ce qu’ils recherchent.

Le catalogue bénéficie d’une bonne profondeur quel que soit le besoin, continue de s’enrichir tous les mois et offre un modèle alléchant. L’utilisateur peut télécharger en one shot une ressource (payante ou gratuite) ou s’abonner pour 22$/mois et ainsi bénéficier de 20 téléchargements tous les mois (tout en bénéficiant des évolutions dans le temps avec les mises à jour des produits).

Temporairement, EpicPxls est à 39$ en achat unique (accessible à vie) sur AppSumo avec la possibilité de télécharger 20 ressources tous les mois. Un sacré deal pour tout professionnel du web qui s’assure ainsi de pouvoir puiser dans une large bibliothèque pour ses futurs projets.

