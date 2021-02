Très prochainement, il sera possible pour les détenteurs d’iPhone de définir un service de streaming musical, autre qu’Apple Music, par défaut sur Siri.

Un service de streaming autre qu’Apple Music

La semaine dernière, la version bêta d’iOS 14.5 a été rendue disponible et des utilisateurs ont vite remarqué une nouveauté non négligeable sur Siri avant d’en faire part aux internautes sur la plateforme Reddit. Lorsqu’ils ont demandé à l’assistant vocal de jouer une chanson, ce dernier a demandé sur quelle application le morceau devait être mis en route, laissant le choix à l’utilisateur parmi les différents services dont il dispose sur son téléphone. Quand une application est choisie, Siri l’utilise par défaut.

Ce détail peut paraître anodin, mais il va faciliter la tâche à de nombreuses personnes ; jusqu’alors, il fallait toujours préciser sur quel service le morceau devait être lu. Sans aucune précision, Siri ouvrait directement Apple Music. Désormais, l’assistant va demander s’il peut accéder aux données dans l’application tierce puis l’ouvrir. Siri mettra également en place un service de streaming musical par défaut s’il lui est demandé de jouer à partir d’une application particulière pour la première fois.

Apple lâche du lest

Cette innovation va dans le sens du chemin récemment emprunté par la marque à la pomme. Avec iOS 14, il est ainsi possible de définir un navigateur internet et une application de mail tiers : auparavant, Safari et Apple mail étaient implémentés par défaut dans les iPhone. L’année dernière, la firme de Cupertino a également ajouté l’option permettant de changer le service de musique par défaut sur son enceinte connectée HomePod.

Ce n’est pas pour rien si Apple a décidé de lâcher autant du lest. À l’instar des autres Big Tech, l’entreprise est dans le viseur des autorités et a dû se défendre devant le Congrès américain l’été dernier. Bien qu’elle ne soit pas sous le coup de poursuites antitrust, cette option n’est pas encore totalement exclue…

iOS 14.5 : de grosses nouveautés

Si l’on ne connaît pas encore la date de déploiement officielle d’iOS 14.5, elle arrivera probablement aux alentours de la fin mars. Cette mise à jour sera la plus complète depuis la sortie d’iOS 14 en septembre, puisqu’elle va introduire plusieurs fonctionnalités intéressantes. Par exemple, les détenteurs d’une Apple Watch pourront enfin déverrouiller leur iPhone en portant un masque…

Et surtout, ce sera sûrement la version d’iOS qui déploiera l’App Tracking Transparency, un outil qui risque de bouleverser le secteur de la publicité en ligne.