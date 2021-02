Le télétravail a ses bénéfices comme la possibilité de pouvoir se réveiller (et/ou se coucher) plus tard, organiser ses journées comme on le souhaite et de trainer toute la journée en jogging dans son salon. Mais il apporte aussi son lot d’inconvénients pour celles et ceux qui aiment retrouver leurs collègues à la machine à café ou tout simplement avoir des discussions directes.

AirConsole Meet s’est ainsi donné pour mission de pallier à ce manque en permettant aux télétravailleurs de retrouver un peu de contact avec leurs collègues en dehors des réunions PowerPoint où l’on en profite généralement pour faire sa lessive et se couper les ongles. Le service permet de jouer avec ses collègues sur n’importe quelle plateforme de visioconférence qui offre le partage d’écran comme Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. Les jeux sont nombreux (156 au total) et instantanément accessibles. C’est donc l’outil idéal pour renforcer l’esprit d’équipe, briser la glace à distance et créer un peu plus de lien en toute sécurité en période de confinement.

Le principe est simple. L’hôte de la réunion ouvre meet.airconsole.com sur son ordinateur et partage son écran pendant l’appel. Chaque participant à la réunion utilise son smartphone pour contrôler le jeu qui se déroule dans la vidéoconférence, tout en pouvant voir les visages de chacun et partager ses émotions. Aucune installation de logiciel n’est nécessaire, tout est basé sur le web.

Différents jeux sont disponibles sur la plateforme comme un quiz entre amis, un Trivial Poursuit, Dessiné c’est gagné, le pendu… Pour le moment, le service est gratuit pour les nouveaux utilisateurs mais cela risque de ne pas durer, mieux en profiter rapidement.