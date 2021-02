Pour se représenter sur le web, sur un site, il est commun d’utiliser des avatars. Les réseaux sociaux, comme Facebook propose également des avatars (après avoir copié Snapchat et les Bijmojis). Bref, les possibilités sont nombreuses et les outils pour trouver l’avatar idéal ne manquent pas ! Parmi ces derniers on peut citer LoomieLive pour créer un avatar spécial pour les visioconférences ou bien Multiavatar Generator qui offre 12 milliards d’avatars multiculturels.

Power People Platform est l’un d’entre eux. Le site propose une bibliothèque d’avatars en 3D. PPP a été développé par Lisa Broedlin, une jeune product designer.

Plus de 1000 possibilités d’avatars à créer !



Dans le détail, 12 personnages différents sont proposés, avec 3 couleurs de peau, 5 couleurs de cheveux, 5 tenues disponibles dans 23 couleurs et enfin un nombre infini d’arrière-plan.

Une fois sur le site il est possible de télécharger toute la bibliothèque via un Google Drive. Les avatars sont disponibles au format PSD et PNG. En téléchargeant les fichiers PSD, un avatar personnalisé peut être créé. L’utilisation de Power People Plateform est entièrement gratuite. Parmi les usages de ces avatars on retrouve : les personas, les prototypes produits ou services, les présentations.