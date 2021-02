Pour avoir confiance en un site, un service, un produit, il faut des preuves. Un site aux normes, des textes bien écrits, de belles images. C’est bien, mais est-ce vraiment suffisant ? Les relations humaines sont également importantes afin de créer un lien de proximité avec un potentiel client et renforcer la fidélisation avec un client actuel.

Warm Welcome est un outil qui utilise la vidéo, afin de créer des cartes de visite, des bulles sur un site ou encore des mails avec vidéo ou une signature mail vidéo dans l’objectif de favoriser les relations de proximité et de confiance. Un outil qui permet d’exploiter le potentiel de la vidéo dans l’ensemble de l’expérience client. Pratique pour les agences, les équipes sales ou encore les freelances !

Une multitude de contenus pour personnaliser le premier contact

Sur Warm Welcome des cartes de visites vidéo peuvent être créées. Ces dernières sont envoyées facilement, via un lien rapide. Pratique lorsque l’on rencontre quelqu’un lors d’une conférence, d’un salon… (oui, même en virtuel). Sur la carte de visite, en plus d’une vidéo, diverses informations peuvent être ajoutées.

Warm Welcome permet d’enregistrer une vidéo directement au sein de l’outil, puis d’ajouter un texte et envoyer le tout directement par mail à la bonne personne. La vidéo peut également être téléchargée depuis un ordinateur directement.

Une fois reçue, le destinataire peut répondre à cette carte de visite ou ce mail par message audio, texte ou vidéo pour débuter une conversation. Une nouvelle manière pour lancer une conversation donc.

Répondre aux questions directement !

Warm Welcome permet également d’ajouter une signature vidéo dans Gmail et Outlook. Il suffit simplement de copier le code généré. Un outil qui peut faire la différence et rendre plus personnel les échanges de mails !

Enfin, comme sur de nombreux sites, Warm Welcome propose d’ajouter une bulle vidéo en bas à droite de l’écran. Une vidéo intriguera et suscitera peut être plus de clics de la part des visiteurs. En cliquant sur la bulle, la vidéo s’agrandit et plusieurs liens sont affichés.

Warm Welcome s’affiche en réduction à seulement 69 dollars avec un accès à vie. Pour ce prix, l’utilisateur dispose de 10 GB de stockage, 100 vidéos personnalisées pour les mails par mois, 1 vidéo bulle, 1 carte de visite, 1 signature mail…

