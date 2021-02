Les journées de télétravail peuvent être fastidieuses. Coincés dans des réunions zoom où Mathurin de la comptabilité raconte tous ses problèmes, les pauses café en visio où l’on a rien à se dire mais où l’on doit faire bonne figure où encore les points placés à des horaires indécents alors que vous étiez disponible toute la journée.

Il est parfois bon de prendre du temps pour décompresser, même au turbin, dû se il être en version télé-turbin . C’est justement ce que propose l’app Bored for Slack. Jouez des parties courtes (entre 2 à 10min) et défiez vos collègues pour vous détendre, susciter des conversations avec de nouvelles personnes et recréer un esprit d’équipe.

SuperGaming la société derrière l’extension à créé 4 jeux Slack pour l’occasion. Les parties sont rapides, les règles simples et surtout, c’est gratuit ! L’occasion parfaite pour accueillir les nouveaux collaborateurs, remobiliser les troupes ou simplement créer une respiration salutaire entre des discussions liées à l’activité de la boîte (t’inquiète Valentin, j’ai compris, il te faut le speadsheet avec les bons KPI avant demain 8h !).

Plus sérieusement, les témoignages affluent actuellement sur la détresse d’une partie des salariés qui doivent travailler de chez eux, rompant tous contacts réels avec leurs collègues. Selon un sondage réalisé en octobre 2020 par Opinion Way pour le cabinet Empreinte Humaine 49 % des salariés français interrogés se sentent en situation de « détresse psychologique ». Si l’idée d’app pour jouer sur Slack parant aux problématiques de psychismes maltraités par la crise peut ressembler à un bisous sur un bobo, la création de ces espaces d’interactions dénués de toute logique productiviste fait sens.

Bon, ceci étant dit, quels jeux sont proposés sur Slack ?

4 Jeux Slack pour se détendre avec ses collègues

Trick or Trivia : un quiz où l’on peut tromper ses adversaires en changeant de réponse au dernier moment.

Spot the Faker : tout le monde reçoit une question, sauf une personne qui reçoit quelque chose de différent. Lorsque les réponses sont révélées, le but est de retrouver le menteur.

Medium Roast : un jeu où l’on chambre ses collègues en écrivant la réponse la plus drôle pour gagner.

Give me a break : pour ceux qui ont besoin d’une pause rapide mais qui n’ont pas de collègues disponibles sous la main. Ce jeu Slack rassemble un ensemble de défis, d’activités, de jeux et de sites web souvent inutiles mais parfois amusants.

Pour le moment seuls ces quatre jeux ont été lancés, mais la société en a d’autres dans les cartons. L’application se veut simple et intuitive, mais est uniquement proposée en anglais pour le moment.

Bored for Slack détaille que l’application de jeu Slack ne recueille aucune donnée, a été approuvée et inscrite dans le catalogue de Slack après un examen par leur équipe et que les contenus proposés sont SFW (safe for work).