Instagram est actuellement en train de préparer l’instauration d’un sens de défilement vertical pour la consultation des Stories. Ainsi, pour naviguer d’un contenu à l’autre, l’utilisateur n’a qu’à faire glisser son pouce du bas vers le haut. Un fonctionnement que l’on retrouve déjà dans l’application Instagram, dans la section destinée aux Reels.

Le design des applications étant en perpétuelle évolution, une innovation convaincante dans l’expérience utilisateur peut rapidement devenir la nouvelle norme. La réussite de TikTok, en partie grâce à son sens de défilement, a poussé ses concurrents à suivre ce principe. Outre les Reels, on le retrouve également dans l’onglet Spotlight de Snapchat.

C’est Alessandro Paluzzi, un développeur basé à Rome, qui a fait cette découverte et l’a partagée sur Twitter. « Il s’agit d’un prototype préliminaire qui n’est pas actuellement testé sur Instagram, » a précisé un porte-parole du réseau social à TechCrunch.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021