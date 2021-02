Avoir un site ou une application est un bon début. Savoir ce qui ne fonctionne pas ou pourquoi des conversions n’aboutissent pas, c’est mieux. Pour comprendre pourquoi un utilisateur quitte votre site, quels sont les problèmes les plus courants, il est important de corriger les problèmes !

C’est ce que propose Fulcrum avec sa checklist UX. L’outil permet d’augmenter la rétention, améliorer la satisfaction utilisateur et surtout résoudre les problèmes rencontrés par les visiteurs. Un audit de site ou d’une application fait maison et qui solutionne bien des problèmes ! Au total plus de 100 critères UX sont regroupés dans cette liste.

L’outil ultime pour améliorer l’UX d’un produit

La checklist se divise en trois niveaux :

Junior Level

Middle Level

Senior Level

En fonction du niveau, différents points à vérifier sont détaillés. Par exemple dans le niveau Junior, il est possible de vérifier l’inscription, l’UX mobile, la typographie, l’architecture, la vie privée.

Pour chacune des étapes de l’audit, des cartes sont proposées. Chaque carte est triée en fonction d’un niveau d’importance : low, middle, high. De plus chaque carte détaille le point à vérifier et offre un exemple concret.

Chacune d’entre elles met en avant des points importants à vérifier. Par exemple pour la connexion, avez-vous pensé à inclure une connexion via les réseaux sociaux, à inclure une option pour que les utilisateurs se créent un compte, à ajouter le bouton de connexion dans le header ou encore afficher la possibilité à l’utilisateur de voir son mot de passe en même temps qu’il le tape.

Pour la visibilité de l’état du système, un tutoriel vidéo est proposé en plus des différentes cartes à checker.

En fonction de la situation du site ou de l’application, il suffit de déplacer la carte dans la colonne « oui » ou « non » pour voir les points qui sont ok et ceux à améliorer.

Cette checklist est entièrement gratuite. Il suffit de laisser son email pour la recevoir. Conçue sous Notion, elle est entièrement personnalisable. Pour cela, il faut cliquer en haut à droit sur « Dupliquer »