Le 29 janvier dernier, nous vous partagions le rachat opéré par Twitter. Le réseau social s’est, en effet, offert Revue dans le but de développer son propre service de newsletter. L’objectif annoncé lors de l’officialisation consistait à mettre en place un programme de newsletter disponible pour les utilisateurs de Twitter. Visiblement, l’intégration de ce service a déjà débuté sur la plateforme sociale, un lien vers la newsletter est désormais disponible.

Twitter et Revue restent deux sites distincts, pour le moment…

Sur la version web du réseau social, vous pourrez dès à présent trouver l’accès à la newsletter dans l’onglet “Plus”. Vous serez alors redirigé vers le site de Revue puisque pour l’heure les deux sites sont encore distincts. Même si Twitter songe à une intégration future du site à son réseau social, la société a précisé à TechCrunch que “les deux plateformes restent séparées pour le moment”. Les utilisateurs souhaitant s’inscrire au service de newsletter devront donc créer un compte Revue, même s’ils pourront le faire de façon simplifiée grâce à la connexion par Twitter.

Revue vous proposera ensuite de créer une première newsletter gratuitement. Notez que pour l’heure, Revue ne propose plus de plans payants. Le futur programme payant revu avec Twitter devrait offrir des fonctionnalités plus avancées, telles que la personnalisation des thèmes ou encore la possibilité de gérer plusieurs newsletters en même temps. Pour le reste, le concept restera le même. Grâce à Revue, il sera possible de préparer et diffuser gratuitement des newsletters. Les éditeurs pourront profiter des outils de Revue, et en contrepartie Twitter prélèvera 5% de commissions sur les revenus générés par les newsletters.

Un nouveau format plus long pour le réseau social ?

Bien que le principe même de Twitter induise une limitation de caractères dans chaque message posté sur le réseau social, les ambitions de ce dernier semblent à présent avoir évoluées. En effet, selon Kayvon Beykpour, le chef de produit de Twitter “Notre objectif est de permettre aux éditeurs de se connecter facilement avec leurs abonnées, tout en aidant les lecteurs à mieux découvrir les écrivains et leur contenu”.

Revue serait donc, à l’avenir, une bonne alternative à la limite de caractères imposée par Twitter. Pour le réseau social, cette acquisition est donc aussi une façon de donner plus de moyens d’expression aux utilisateurs. Pour le moment, Twitter se contente de rester discret sur cette nouvelle fonctionnalité et n’a pas indiqué de calendrier pour un lancement officiel, ni même un délai pour le retour du service payant de newsletter. Patience donc.