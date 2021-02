La Saint-Valentin a dépassé Pâques en devenant l’événement le plus important de la première partie de l’année.

Les Français sont encore nombreux à célébrer le 14 février en offrant des cadeaux. 50% exactement, avec un budget moyen d’environ 85€.

En téléchargeant le livre blanc, vous découvrirez l’ensemble des parcours clients à mettre en place pour optimiser vos ventes pour la Saint-Valentin.

Proposez des parcours personnalisés en fonction de votre industrie

À la Saint-Valentin, il y a des produits qui ont plus la côte que d’autres. Parfum, fleurs, chocolats… vivent leur moment de grâce. Peut-être pas pour toujours. En 2020, les Français changent d’avis. Ils sont 3% à la fêter entre amis, les cadeaux interpersonnels voient le jour et les cadeaux de saint-valentin se masculinisent (il n’y a pas de raison qu’ils ne soient pas chouchoutés).

C’est pourquoi, de nouvelles idées cadeaux apparaissent ! Nous avons donc sélectionné les industries les plus phares pour lesquelles nous vous présentons des parcours cadeaux uniques, des leviers marketing spécialisés et un accompagnement client personnalisé :

Vin

Bijoux

Lingerie

Parfumerie

Fleurs

Livre et papeterie

Chocolat

Literie

Photographie

Plantes et végétaux

High-tech

Cosmétique

Bougie

Adaptez votre parcours d’achat et services clients à la Saint-Valentin

À la Saint-Valentin, la plupart n’achètent pas pour eux. Et si ce n’est pas la bonne taille ? Et s’il/elle n’aime pas ? Si cela rend moins bien en vrai ? Autant d’interrogations auxquelles il faut répondre afin de rassurer le client. Eh oui, la période de la Saint-Valentin ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Les freins à l’achat sont nombreux et certains spécifiques à cette période. Paiement, livraison, retour ou encore rétention client, nous vous présentons les parcours les plus communs de la Saint-Valentin.

Dans ce livre blanc, Botfuel regroupe l’ensemble des parcours clients à mettre en place pour optimiser vos ventes pour la Saint-Valentin.