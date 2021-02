Comme chaque année, Hootsuite et We Are Social se sont associés pour établir leur « Digital Report », un rapport qui dessine un panorama des dernières données et statistiques de l’univers du numérique. Dans cette édition 2021, nous apprenons notamment que ce sont désormais 4,2 milliards de personnes à travers le monde qui utilisent les médias sociaux, soit 53,6% de la population mondiale. Cela représente une augmentation de 13% d’une année sur l’autre. Si une croissance des médias sociaux était inévitable, il est évident que la crise sanitaire aura contribué à l’accélérer de façon considérable.

Près d’un demi-milliard de nouveaux utilisateurs sur les médias sociaux en 2020

À l’heure actuelle, la population mondiale s’élève à 7,83 milliards d’habitants. Plus connectées que jamais, 4,66 milliards de personnes dans le monde auraient utilisées Internet en janvier 2021, et un total de 8,02 milliards de connexions auraient été comptabilisées en un an.

Des chiffres qui ont permis une croissance spectaculaire des médias sociaux : +490 millions d’utilisateurs au cours de l’année écoulée, soit une augmentation de 13% par rapport à la période 2019/2020. En mettant ce chiffre en perspective, c’est encore plus impressionnant. En moyenne, 1,3 million de nouveaux utilisateurs auraient rejoint les médias sociaux chaque jour en 2020, ce qui représente environ 15,5 nouveaux utilisateurs chaque seconde. Aussi, sur le total de personnes qui ont désormais accès à Internet, plus de 90% d’entre elles sont considérées comme actives sur les médias sociaux.

Évidemment, une telle ascension ne peut être dissociée de la crise sanitaire. Alors que des milliards de personnes à travers le monde ont été confinées pour endiguer la propagation de la Covid-19, les médias sociaux se sont révélés être de formidables outils pour rester en contact avec ses proches, mais aussi pour se divertir. Dans ce contexte, la hausse de leur adoption était aussi inévitable que prévisible. Facebook a d’ailleurs enregistré une explosion de son trafic durant les premiers mois de 2020, et une autre étude portant sur le même sujet a établit que le premier confinement avait entraîné une hausse de 61% de l’utilisation des réseaux sociaux.

En revanche, et contrairement à ce que l’on aurait pu penser, les utilisateurs des plateformes sociales y ont passé en moyenne le même temps durant l’année écoulée qu’au cours de l’année précédente, soit 2 heures et 25 minutes. Au sein de leur rapport, Hootsuite et We Are Social précisent par ailleurs qu’en 2021, « les utilisateurs de médias sociaux du monde entier y consacreront au total 3,7 billions d’heures, soit l’équivalent de plus de 420 millions d’années d’existence humaine combinée ».

Six plateformes sociales comptent plus d’un milliard d’utilisateurs

Parmi les médias sociaux les plus populaires à travers le monde, Facebook demeure indétrônable avec pas moins de 2,74 milliards d’utilisateurs. Il est suivi de près par YouTube qui comptabilise, quant à lui, 2,291 milliards d’usagers. S’ensuivent WhatsApp (2 milliards d’utilisateurs), Facebook Messenger (1,3 milliards d’utilisateurs), Instagram (1,221 milliards d’utilisateurs) et WeChat (1,213 milliards d’utilisateurs). Jackpot pour le groupe de Mark Zuckerberg : parmi les six médias sociaux au monde qui comptabilisent plus d’un milliard d’utilisateurs, quatre lui appartiennent.

Kuaishou, qui a récemment levé 5,4 milliards de dollars, arrive en septième position grâce à ses 776 millions d’utilisateurs. Il devance ainsi TikTok (689 millions d’utilisateurs) qui semble avoir été dépossédé des utilisateurs de sa version chinoise (Douyin) au sein de ce classement. Twitter, quant à lui, se classe avant dernier avec « seulement » 353 millions d’usagers, et se fait ainsi devancer par Snapchat, Pinterest, Telegram ou encore Reddit.

Enfin, l’édition 2021 du Digital Report révèle que « les différentes plateformes sociales sont également sujettes à des chevauchements d’audience importants ». Par exemple, 85% des utilisateurs TikTok âgés de 16 à 64 ans utiliseraient également Facebook, quand 95% des utilisateurs d’Instagram de la même tranche d’âge confient être également sur YouTube.

Un point important pour les marques, puisque cela signifie que d’un point de vue strict des audiences, elles n’ont pas l’absolue nécessité d’avoir une présence sur toutes les plateformes sociales. En étant active sur quelques-unes des plus populaires au monde, elles se garantissent d’avoir le potentiel de toucher la quasi-totalité des utilisateurs des réseaux sociaux.

Pour aller plus loin…

Outre les médias sociaux, ce rapport revient également sur d’autres points clés de l’univers du numérique : l’accélération de l’eCommerce, l’évolution des recherches en ligne, l’utilisation accrue des téléphones mobiles, l’évolution démographique des audiences… Autant de données qui vous permettront de vous guider dans vos stratégies marketing et que nous vous invitons à découvrir dans le rapport complet présenté ci-dessous.