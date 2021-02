La version bêta d’iOS 14.5 est désormais disponible. Elle introduit une fonctionnalité très pratique pour les utilisateurs en leur permettant de déverrouiller leur iPhone même en portant un masque… à condition d’être également détenteur d’une Apple Watch.

Le port du masque s’en en effet avéré très contraignant pour les possesseurs d’un iPhone doté du Face ID. Afin de déverrouiller son smartphone, ce qui arrive évidemment à de nombreuses reprises durant une journée, il faut enlever son masque ou taper son code secret. Consciente de la pénibilité de cela, la marque à la pomme a effectué une mise à jour en mai dernier pour que l’écran de déverrouillage des iPhone renvoie plus rapidement vers le code secret lorsque l’utilisateur porte un masque. Elle va désormais plus loin.

iOS 14.5 va ainsi changer la donne, mais uniquement pour ceux qui possèdent une Apple Watch en plus d’un iPhone. De la même manière que la fonctionnalité disponible sur Mac, il suffira aux utilisateurs que leur montre connectée soit déverrouillée pour que l’iPhone se débloque même s’ils portent un masque. Toutefois, cette technique ne marchera pas pour les achats sur l’App Store ou via Apple Music, mais uniquement pour le déverrouillage de l’appareil. Depuis quelque temps déjà, Android propose une alternative baptisée « Smart Lock ».

Selon plusieurs analystes, la firme de Cupertino prépare un Touch ID intégré à l’écran pour son iPhone 13 comme c’est le cas aujourd’hui sur l’iPad Air. Une fonctionnalité Face ID viendrait également la compléter pour le cas de l’iPhone.

La version finale d’iOS 14.5 devrait être déployée au cours du printemps et de nombreuses autres nouveautés y seront intégrées. Par exemple, le système d’exploitation va prendre en charge les manettes Xbox Series X et PlayStation 5, va apporter la fonctionnalité 5G dual-sim aux utilisateurs du monde entier, et aussi offrir des améliorations à Siri comme la possibilité d’appeler les contacts d’urgence. iOS 14.5 va surtout introduire l’App Tracking Transparency, outil obligeant toutes les applications à demander le consentement des détenteurs d’iPhone ou d’iPad pour l’exploitation de leurs données, et donc logiquement très critiqué par Facebook.