L’entreprise californienne Fetch a dévoilé, ce 29 janvier 2021, son dernier robot autonome en date. Baptisé « PalletTransport1500 », celui-ci a été conçu pour remplacer les chariots élévateurs dans les entrepôts, et peut supporter des charges allant jusqu’à 2 504 livres, soit environ 1 136 kilos.

Bien qu’indispensables, les chariots élévateurs sont impliqués dans environ 100 000 accidents chaque année aux États-Unis. Selon les chiffres avancés par l’OSHA, une agence gouvernementale américaine dont la mission est la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail, 85 de ces accidents seraient mortels, 34,900 d’entre eux causeraient d’importantes blessures, et 61,800 seraient classés comme n’étant « pas sérieux ».

C’est en partie pour rendre les entrepôts plus sûrs que Fetch a conçu le PalletTransport1500, « un robot mobile autonome (AMR) qui supporte le cross-docking », l’une des méthodes les plus répandues en matière de gestion des approvisionnements, particulièrement utilisée dans les industries de transport et les industries de produits périssables.

Our new autonomous warehouse robot is designed to replace forklifts—which are involved in about 100K accidents every year.

