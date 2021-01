Dans un produit, un service, la psychologie a un impact sur le marketing. Pourquoi va-t-on télécharger une application ? S’inscrire sur cette plateforme ou encore commander sur tel site ? Des questions complexes, dont les décisions sont influencées par des principes et modèles cognitifs, presque universels.

Pour construire un produit apprécié, obtenir plus de conversions ou encore créer une marque impactante, il faut que l’utilisateur trouve un intérêt. Ce dernier va naître dans sa tête. Il est donc essentiel d’entrer dans la tête d’un utilisateur ou d’un client, pour comprendre ce qu’il aime ! Plus facile à dire qu’à faire ? Faux !

Une base de données d’inspirations pour tester de nouvelles actions !

Brainiac propose une base de données de 150 biais cognitifs, principes et modèles permettant de créer des produits plus pertinents et des campagnes marketing efficaces. Une sorte d’invitation privée pour entrer dans l’esprit des clients. D’un point de vue consommateur, c’est également une sorte de bible permettant de comprendre les biais et la manière dont les marque les utilisent pour nous inciter à l’action.



L’adaptation Sensorielle, comment ça marche ?

Que l’on soit en train de créer un produit ou tout simplement curieux sur le fonctionnement de certaines décisions, Brainiac est un outil très intéressant. Prenons un exemple concret.

Par exemple le biais cognitif « Adaptation Sensorielle » est tout simplement le fait qu’une personne ignore des choses auxquelles elle est exposée de manière continue, comme la publicité.

À force d’être vue pendant une longue période, la publicité ne fournit plus d’informations sensorielles à retenir. Pour sortir les consommateurs de cet état il faut leur proposer quelque chose de nouveau.

Pour cela, il peut être intéressant d’utiliser les séquences publicitaires sur Facebook. Il s’agit d’une séquence d’annonces, en quelques étapes qui diffuse chaque annonce à l’utilisateur, en fonction d’un moment, ou des actions de l’utilisateur.

Pour du print, certaines publicités comportent beaucoup d’espaces vides pour mettre en évidence le nom de la marque ou l’illustration du produit. À la télé, certaines publicités utilisent le silence ou l’absence de son pour attirer l’attention.

Les personnes sont bombardées d’informations marketing au quotidien, attirer leur attention est donc difficile. Il faut ainsi surprendre l’audience et s’écarter des normes de l’industrie.

Un outil complet et payant

Pour chaque biais présentés, un dessin, une description courte et une plus longue sont proposés. Ensuite on retrouve l’application du biais : comment faire pour détourner le biais et des exemples d’applications dans la vie réelle. Chaque biais est organisé par catégorie et une note d’impact est fournie.

Sur Brainiac certains biais cognitifs sont disponibles de manière gratuite. Cependant, pour avoir accès l’ensemble de la base de données, il faut payer ! L’accès à vie à Brainiac est facturé en une fois à 97 dollars. Pour ce prix, la base de données complète est accessible, ainsi que 450 stratégies pour implémenter les biais ou encore des esquisses des biais, principes et modèles ainsi que les mises à jour à vie.