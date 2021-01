Les campagnes de mailing sont aujourd’hui encore un levier marketing important et permettant de convertir. Pour être certains de faire la différence et d’offrir un message clair, il est important de créer un mail simple, design et responsive. Et c’est parfois là que la situation bloque. Tout le monde n’a pas envie de mettre le nez dans du code HTML pour créer un mail et parfois l’inspiration est tout simplement inexistante.

Unlayer est un studio de conception d’emails, permettant de créer rapidement des designs pertinents grâce à un éditeur en drag et drop ! L’outil propose aujourd’hui plus de 600 templates gratuits et premium, no-code, responsive et à personnaliser.

Des templates à personnaliser facilement

Pour trouver le bon template d’email, il suffit de sélectionner un usage : abandon de panier, e-commerce, lancement de produit, newsletter … ou bien une industrie parmi celles proposées : éducation, immobilier, mode services, transports… Une sélection de template est alors proposé.

Les templates créés sont proposés par une communauté de designers. N’importe qui peut ainsi soumettre son template sur l’outil.

Chaque template peut être édité directement au sein d’Unlayer et son éditeur en drag and drop.

Ensuite il est possible de télécharger le template au format .ZIP, .HTML ou .PDF ou bien d’exporter le design au sein d’un service comme Mailchimp, Campagne Monitor, Active Campaign ou encore Gmail et Hubspot.

Unlayer peut être utilisé gratuitement, il suffit de se créer un compte. Certains templates sont cependant réservés aux abonnés Premium. Deux abonnements sont proposés, un à 15 dollars par mois, l’autre à 30 dollars par mois. Comparés à la version gratuite, ces deux abonnements permettent de sauvegarder et modifier des campagnes; de personnaliser des templates, définir des rôles utilisateur etc.

Un outil pratique qui permet de trouver de l’inspiration pour les mailings et surtout de gagner du temps au moment de créer un email, grâce à un éditeur intuitif.