Dans un article de blog daté du 26 janvier, Kayvon Beykpour et Mike Park annoncent qu’ils vont mettre en place un service de newsletter pour les utilisateurs de Twitter. Cette solution sera bientôt possible grâce à l’achat de Revue, un rival de Substack qui propose les mêmes services. D’ailleurs, cet achat est très intéressant, car la plateforme possède un nombre notable de journalistes, de rédacteurs, et d’écrivains. Cela permettra aux utilisateurs de se rapprocher de leur communauté tout en utilisant des services propres à Twitter. Mais fera-t-il de l’ombre à Substack ? Le service de newsletter sera-t-il secoué par l’achat effectué par le réseau social ?

« Notre objectif est de leur permettre de se connecter facilement avec leurs abonnés, tout en aidant les lecteurs à mieux découvrir les écrivains et leur contenu », a déclaré Kayvon Beykpour, le chef produit de Twitter.

Pour rappel, Revue et Substack sont rivaux, car ils sont utilisés par des profils bien spécifiques (des indépendants, des journalistes, des écrivains, des influenceurs, des blogueurs, etc.). Cependant, la limite de caractère peut offusquer certaines personnes c’est pour cela que Revue reste une très bonne alternative.

Ce dernier pourra bénéficier de tout le savoir-faire de Twitter afin de rendre l’utilisation du service de newsletter plus agréable. Cela passe notamment par l’écosystème afin de lier le réseau social à Revue sans pour autant être omniprésent. Twitter a l’intention d’intégrer doucement Revue à la plateforme avec des fonctionnalités très intéressantes comme s’inscrire à la newsletter ou même discuter avec les abonnés.

Twitter is working on promoting their newsletter tool @revue in the web app following the acquisition announcement pic.twitter.com/WoyuSjzprN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 27, 2021