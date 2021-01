Alors que les confinements s’enchaînent et que le télétravail s’ancre de plus en plus dans les pratiques en entreprise, la question de l’outillage favorisant le travail collaboratif prend de l’importance.

Comme dans toute logique d’équipement en logiciels professionnels, le processus ne peut pas être pris à la légère, au risque d’être un échec dans sa mise en place, de faire perdre du temps aux équipes, mais également de représenter un coût inutile.

Pour bien comprendre les tenants et aboutissants des plateformes collaboratives et des réseaux sociaux d’entreprise et d’ainsi affiner les grands éléments sur lesquels vous appuyer dans votre choix de technologies, de fonctionnalités, mais également d’étapes de mises en place, voici 4 contenus gratuits sur lesquels vous appuyer !

Webinar : Communiquer, centraliser et gérer ses projets à l’aide d’une plateforme collaborative

Pour bien comprendre l’utilité d’une plateforme collaborative, rien ne vaut une bonne introduction sur les gros avantages d’une implémentation au sein d’une organisation de ce type d’outil.

Ce webinar en replay de 45 minutes, sous la forme de mise en pratique, permettra de bien comprendre comment les entreprises peuvent s’appuyer sur une plateforme collaborative pour structurer et faciliter le télétravail. Au programme : communication, gestion de projet, centralisation de l’information…

Guide : Les 5 étapes cardinales pour choisir son réseau social d’entreprise adapté

Pas à pas, ce livre blanc vise à bien cadrer les différentes étapes de prise de décision lorsqu’on cherche à s’équiper en réseau social d’entreprise. Fonctionnalités dont vous avez besoin, définition des objectifs, benchmark des solutions existantes…l’idée est de pouvoir bien évaluer chaque jalon de la réflexion avec des indicateurs, facteurs et grilles que le guide vous permettra de poser.

Si vous en êtes à l’étape de la réflexion, je ne peux que vous recommander de commencer par ce contenu pour circonscrire ce qu’il va vous falloir évaluer pour bien choisir votre réseau social d’entreprise.

Le comparatif des principales solutions du marché des réseaux sociaux d’entreprise et plateformes collaboratives

Vous songez fortement à vous équiper d’une plateforme de collaboration et vous souhaiter concrètement avoir une vue panoramique des solutions existantes, de leurs fonctionnalités, tarifs, forces et faiblesses ? Un comparatif des principaux outils est donc bien indiqué et vous simplifiera la tâche ! C’est ce que vous pourrez retrouver dans ce document à télécharger gratuitement.

Vous y trouverez un concentré exhaustif des caractéristiques et avantages de Nextcloud, Talkspirit, Whaller, OpenPass, Netframe, Jamespot, Google Workplace et Microsoft 365. Pratique pour organiser votre appel d’offre ou tout simplement détecter la plateforme collaborative qui colle le mieux à vos besoins internes !

Guide : mettre en place son réseau social d’entreprise

Ce guide complet a été écrit par Alain Garnier, multientrepreneur et CEO de Jamespot. Il porte sur les bonnes pratiques et facteurs clés de succès dans la mise en place d’un RSE au sein d’une organisation.

Au programme de cet ebook, 7 grandes parties qui vous guident dans le processus de lancement d’un réseau social d’entreprise :