Si les stories ont initialement été pensé pour une navigation sur mobile, les différents confinements et l’émergence du télétravail ont poussé les utilisateurs à les consulter de plus en plus depuis leur ordinateur. C’est pourquoi Instagram a décidé d’offrir à ce format une nouvelle interface desktop sous forme de carrousel, nous apprend The Verge.

Sur ordinateur, les stories d’Instagram ont le droit à un (petit) relooking

Dès aujourd’hui, les stories Instagram apparaissent sous forme de carrousel lorsqu’elles sont ouvertes sur un ordinateur. Plus concrètement, cela signifie que les utilisateurs pourront voir des aperçus des stories qui suivent, et de celles qu’ils ont précédemment visionné. Pour changer de story, un seul clic suffit. Si le changement n’est pas spectaculaire, il a toutefois le mérite d’être extrêmement pratique puisqu’il facilite la navigation d’une story à l’autre, offrant ainsi une expérience presque similaire à celle que l’on retrouve sur mobile.

Un bien nécessaire puisque, comme nous l’avons précédemment mentionné, la crise sanitaire qui a poussé à l’émergence du télétravail. Les utilisateurs passent de plus en plus de temps sur leur ordinateur et de ce fait, ont davantage tendance à consulter les stories autrement que depuis leurs appareils mobiles.

Cette petite mise à jour prouve également qu’Instagram n’a pas perdu de son intérêt pour ce format qui a contribué à son succès. Si les stories ont régné en maître sur le réseau social de Mark Zuckerberg, elles ont depuis peu de temps de la concurrence avec les Reels. Lancé officiellement au mois d’août 2020 pour concurrencer TikTok, ce nouveau format ultra créatif a rapidement su attirer l’attention des utilisateurs et se faire une place de choix au sein de la plateforme.

Les stories sont devenues incontournables sur les réseaux sociaux

D’abord apparues sur Snapchat, les stories se sont rapidement répandues aux autres réseaux sociaux, Instagram en tête. Tous ont fini par céder à ce format ultra prisé par les utilisateurs, et ont su l’adapter pour qu’il corresponde au mieux à leur identité et à leurs spécificités.

Au mois de mars 2020, Twitter dévoilait ses propres stories baptisées Fleets. Éphémères, celles-ci ont pour objectif de permettre aux twittos de lancer des conversations, sans pour autant s’engager de manière trop importante. Une façon de faire diminuer le cyber-harcèlement sur la plateforme, en offrant une alternative moins « risquée » aux utilisateurs les plus timides.

De son côté, Linkedin a également succombé à la tendance des stories. Si la fonctionnalité a reçu un accueil mitigé de la part des utilisateurs, le réseau social des professionnels semble croire en ce nouveau format destiné aux comptes professionnels puisqu’il lui a récemment offert une option permettant d’y ajouter des liens.

Plus récemment, Pinterest a lancé les Épingles Story. Contrairement aux stories que l’on connaît sur les autres réseaux sociaux, celles-ci ne sont pas éphémères. Un choix judicieux puisque la plateforme a d’abord pour objectif d’inspirer ses utilisateurs. Il était donc important de rendre ces contenus disponibles indéfiniment.