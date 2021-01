Site : check, réseaux sociaux : check, newsletter : check. Pourquoi mon site ne fonctionne pas, pourquoi le trafic ne décolle pas ? Au moment de lancer un produit ou un site, il est important de créer de la viralité, pour voir les ventes décollées ou tout simplement récolter de nombreuses adresses mail. Pour cela, il y a une chose qui fonctionne depuis des années, le bouche à oreille.

Avec les possibilités disponibles de nos jours, le bouche à oreille peut prendre la forme de campagne de referral avec à la clé, des récompenses ! Ainsi toute personne qui partage une landing page ou autre, se voit récompenser ! C’est tout ce que propose Prefinery. Cette plateforme d’acquisition clients utilise les campagnes de referral personnalisées pour inciter au partage viral. L’outil est un concurrent face à Viral Loops ou GrowSurf.

Un outil qui rend viral le lancement d’un produit, d’une application…

Une fois sur la plateforme, il faudra dans un premier temps choisir ce qui est mis en avant : une application SaaS, une application mobile, un jeu vidéo, un produit physique, un événement ou autre chose. Ensuite, différents paramètres de la campagne doivent être définis : double opt-in ou non, intégrer le lien du produit…

Ensuite, Prefinery permet de paramétrer le formulaire d’inscription. Des templates pré-conçus sont disponibles, il suffit de choisir celui qui correspond le mieux. Des champs peuvent être ajoutés, des questions… La couleur du formulaire est modifiable afin de correspondre à l’image de la marque.

Des récompenses offertes en fonction des actions réalisées

Après avoir répondu au formulaire, les utilisateurs seront redirigés sur la page de referral. C’est ici qu’ils récupèrent leur lien unique, à partager (sans modération!). Ils verront également leur position dans la file d’attente afin d’être encouragés à le partager encore plus et gagner des places ! Il est possible en tant qu’administrateur de définir les réseaux sur lesquels les liens de referral peuvent être partagés et de personnaliser les pages de chaque réseau.

En ce qui concerne les récompenses ou « rewards » dans Prefinery, un utilisateur peut être récompensé après avoir partagé le lien à une personne, trois, dix… Il est aussi possible de récompenser l’utilisateur et son ami, quand une recommandation à été faite ou de définir des paramètres personnalisés.

Enfin, tous les emails peuvent être modifiés avec des conditions particulières: opt-in, remerciements, rappel du referral, au bout de 3 jours, sept jours, etc. Prefinery offre un tableau de bord complet pour suivre les envois, les liens partagés et l’avancée de la campagne.

Prefinery est un outil payant qui profite d’une offre unique à seulement 59 dollars au lieu de 1188 dollars avec un accès à vie ! Pour ce prix un nombre illimité de campagnes et de formulaires peut être créé et jusqu’à 10 000 utilisateurs peuvent s’inscrire.

