Spotify ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. Au-delà de la musique et des podcasts, le géant suédois du streaming mène également des expériences visant à développer une autre catégorie au sein de sa plateforme : les livres audio. C’est pourquoi elle a récemment annoncé la sortie de neuf nouveaux audiobooks disponibles exclusivement au sein de son application, rapportent nos confrères de The Verge.

Les livres audio, nouveau terrain de jeu pour Spotify ?

Parmi les neufs livres audio présentés par Spotify, on retrouve Frankenstein de Mary Shelley et narré par le créateur de contenu David Dobrik, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave de Frederick Douglass et lu par l’acteur Forest Whitaker, ou encore The Awakening de Kate Chopin et raconté par l’actrice Hilary Swank.

Toutes ces oeuvres ont un point en commun : elles appartiennent au domaine public. Spotify a ainsi pu créer et diffuser des livres audio tirées de celles-ci à moindre coût. Un avantage qui permettra au géant suédois du streaming de mener à bien ses expériences sur les audiobooks, sans prendre trop de risques.

Notons qu’en parallèle de ces livres audio, Spotify lance également un podcast baptisé « Sitting with the Classics » dans lequel Glenda Carpio, professeure à Harvard, explique l’histoire et les récits de ces livres. Un chassé-croisé rondement mené, puisqu’il permettra d’amener les aficionados de lecture vers les podcasts, et les amateurs de podcasts vers les livres audio. Rappelons que cette stratégie n’est pas nouvelle, puisqu’elle a déjà adopté par Apple qui a créé des émissions podcasts en lien avec ses séries originales.

Le format podcast rencontrerait des difficultés

Cet intérêt soudain pour les livres audio en dit long. En 2020, Spotify a largement investi dans les podcasts : rachat de The Ringer pour étoffer son offre, changement de design sur son application, lancement d’une fonctionnalité de vote, mise en place d’une offre publicitaire pour les sponsors des podcasts, tests pour une offre premium exclusive à ce format…

De vastes efforts qui ne seraient malheureusement pas aussi payants qu’espéré puisque, selon les analystes, les podcasts sur Spotify ne seraient pas rentables. Une annonce qui a poussé d’autres analystes à conseiller à leurs clients de vendre leurs actions. Alors, le géant suédois du streaming verrait-il dans les livres audio une échappatoire ? Peut-être bien. Ce qui est sûr, c’est qu’il est prêt à expérimenter et à investir davantage dans ce format pour savoir si oui ou non, il pourrait le mettre sur la route d’un nouvel Eldorado.