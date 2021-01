Au cas où vous seriez passé à côté de l’information, Bernie Sanders, l’ancien concurrent de Joe Biden lors de la primaire démocrate américaine a enflammé la toile ces derniers jours. En cause, une photo de l’AFP prise lors de l’investiture du 46e président des Etats-Unis le montrant bras et jambes croisés emmitouflé dans sa parka et ses mitaines en laine avec un masque ne laissant découvrir que ses yeux presque clos alors que le reste des invités avaient décidés de jouer les fashionistas à cette occasion.

En quelques heures la photo est devenue un véritable phénomène sur internet et un meme (une image détournée à des fins humoristiques, NDLR) a été créé pour l’occasion avec le hashtag #BernieMeme. Une déferlante de montages s’est abattue sur les réseaux sociaux et le site bernie-sitting.com vous propose de faire partie du buzz en vous permettant de créer votre propre meeme sans avoir besoin d’expérience en photo-montage. Il suffit de télécharger en un clic la photo qui servira de fonds, et c’est à peu près tout !

Cliquez sur le lien, uploadez la photo de votre choix et déplacez Bernie à votre gré puis partagez là à vos amis ou à vos collègues. Pour vous donner un peu d’inspiration, on vous a sélectionné un petit florilège des meilleurs mèmes sur Bernie Sanders.

Bernie at the BET Awards pic.twitter.com/tSOjrVZgxp — Art by BRIANNA ELISE✨ (@ayye_briii) January 20, 2021

The internet was quick with the Bernie memes 😭 pic.twitter.com/ymtP3YIOQA — Natasha 𓇼 (@ndelriego) January 20, 2021

The internet really can be magical pic.twitter.com/Jrwkj2twii — Ashley Holub, PhD (@ashtroid22) January 21, 2021

Quant au principal intéressé, l’actuel sénateur du Vermont a su jouer sur le buzz et est ravi d’avoir pu participer à faire un peu de publicité sur la veste et les moufles qui ont tous les deux été fabriquées dans son état.