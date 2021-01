C’est au travers d’un billet de blog que Pinterest a annoncé, ce mardi 26 janvier 2020, l’arrivée d’un nouveau format : les Épingles Story. Comme son nom l’indique, cette nouvelle fonctionnalité est inspirée des fameuses stories que l’on peut retrouver sur tant d’autres réseaux sociaux, tout en reprenant les codes de Pinterest pour correspondre davantage aux usages de la plateforme.

La créativité et l’inspiration avant tout

Pouvant inclure des images ou des vidéos, les Épingles Stories ont pour objectif « d’aider les créateurs à transformer leurs idées en histoires », explique Pinterest sur son site. Vecteur de story telling, ce nouveau format se veut dynamique, créatif et engageant.

Les créateurs pourront ainsi y ajouter du son, du texte avec des polices personnalisées et pourront également identifier « des thèmes ou des centres d’intérêt parmi les tendances et les insights identifiés par la plateforme » afin de faire entendre leurs messages et transmettre leurs idées à une large audience. « Avec ces Épingles, nous permettons aux créateurs désireux de partager leur talent, leurs passions et leur créativité, de le faire directement sur Pinterest sans avoir à passer par un site Web », promet la plateforme.

Avec les Épingles Story, Pinterest propose un nouveau format de story telling qui dure dans le temps

Contrairement aux stories que l’on connaît sur les autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat ou encore Twitter, celles de Pinterest se démarquent notamment par leur aspect durable. Ici, il n’est pas question de publier des contenus qui s’effaceront au bout de 24 heures : la plateforme a choisi de les rendre disponibles indéfiniment, pour continuer d’inspirer les utilisateurs au fil du temps. De la même façon, les utilisateurs pourront enregistrer leurs Épingles Story préférées dans leurs tableaux afin de les consulter plus tard.

Notons également que les Épingles Story seront « diffusées sur la page d’accueil, dans les résultats de recherche et sur d’autres espaces, comme l’onglet « Aujourd’hui ». Elles bénéficieront du moteur de découverte visuelle qui permet d’apporter de nouvelles idées adaptées aux intérêts et goûts des utilisateurs », précise Pinterest.