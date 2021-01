Dans un effort pour offrir un espace de travail de plus en plus performant aux créateurs, aux entreprises et aux influenceurs, Instagram lance son « Professional Dashboard ». Celui-ci consiste en un tableau de bord centralisé qui permet de suivre ses statistiques, d’accéder et de découvrir des outils professionnels, en plus de mettre à disposition des tutoriels pratiques.

Le Professional Dashboard centralise toutes les ressources nécessaires aux comptes professionnels

Ce nouveau tableau de bord destiné aux comptes créateurs et professionnels, s’articule autour de trois fonctionnalités correspondant à trois objectifs clés. La première d’entre elles est le suivi de performances. En un simple coup d’oeil, l’utilisateur pourra suivre ses statistiques et repérer les tendances notables de son compte. La deuxième fonctionnalité concerne le développement de son business. Là encore, l’utilisateur pourra très simplement accéder au suivi de ses publicités, et accéder à des outils professionnels. Enfin, la troisième fonctionnalité a un objectif pédagogique puisqu’elle regroupe diverses ressources informatives et tutoriels proposés par Instagram afin de mieux prendre en main la plateforme.

Autant de fonctionnalités qui existaient déjà au sein d’Instagram, mais qui étaient jusqu’alors éparpillées. Le réseau social a souhaité les regrouper en un seul et même endroit afin de faciliter le travail de ses utilisateurs professionnels. Sur son blog, la plateforme appartenant à Facebook explique : « Bien que certaines de ces ressources existent déjà dans le cadre d’Instagram, nous espérons qu’en les rassemblant en un lieu central, nous pourrons permettre aux professionnels de découvrir et d’accéder plus facilement aux outils qui leur conviennent le mieux ».

Instagram intensifie ses efforts pour répondre aux besoins de ses utilisateurs

Selon Instagram, plus de 82 millions de comptes ont visité le centre de ressources professionnelles mis en place au mois de novembre. Parmi eux, 37 millions ont consulté au moins un article. Des chiffres qui démontrent l’importante place qu’a pris Instagram dans le domaine du marketing, que ce soit pour les entreprises ou pour les créateurs de contenus, à travers des publicités monétisées ou des posts rémunérés.

C’est pourquoi, ces dernières années, le réseau social appartenant à Mark Zuckerberg multiplie les efforts afin de satisfaire les besoins grandissants de ses utilisateurs professionnels. Rien qu’en 2020, on note par exemple l’arrivée de la rémunération sur IGTV et des badges en live ou encore l’arrivée de Shopping sur IGTV et Reels. Aux États-Unis, un test sur une solution de paiement au sein de l’application a également été mené.