À l’occasion d’un salon organisé par Hyundai Motor à Séoul, le constructeur a dévoilé un robot humanoïde pensé pour la relation client en temps de pandémie. Baptisé DAL-e, il accompagne et informe les clients tout en réduisant les charges de travail des employés.

DAL-e, pour « Drive you, Assist you, Link with you-experience », est doté d’une intelligence artificielle, d’un dispositif de reconnaissance faciale ainsi que d’un système de communication automatique basé sur une plateforme de compréhension linguistique. Grâce à ces différentes technologies, il peut communiquer avec les visiteurs mais également les mener où ils le souhaitent. Capable de donner des informations sur les produits et d’avoir une conversation. Il dispose par ailleurs d’expressions faciales le rendant attrayant auprès des clients.

Il peut également conseiller aux visiteurs de porter un masque si ce n’est pas déjà le cas, et de « fournir des informations divertissantes, par exemple en expliquant les véhicules et les technologies en se connectant à un grand écran sur le site, en invitant les visiteurs à prendre des photos avec lui et en fournissant des commentaires gestuels à l’aide de ses bras mobiles ». Pesant 80 kilos, DAL-e possède une mobilité fluide grâce à ses quatre roues omnidirectionnelles. Il est par ailleurs doté d’un écran tactile que les visiteurs peuvent utiliser pour leurs requêtes. Dong Jin Hyun, vice-président et dirigeant du Robotics Lab chez Hyundai, déclare :

« DAL-e est une plateforme de services de nouvelle génération qui peut offrir des services automatisés aux clients à tout moment. Elle devrait devenir un messager capable de délivrer des messages cohérents aux clients d’une manière plus intime et plus personnelle que les robots classiques. Grâce à des mises à jour et des améliorations continues, DAL-e offrira des expériences nouvelles et agréables à nos précieux clients dans un environnement où la distanciation sociale doit être promue. Notre objectif est de permettre à DAL-e d’engager une communication fluide et divertissante avec les clients et de leur offrir des services de qualité ».

Le salon permet à Hyundai de tester son robot, et prévoit de le mettre à jour en analysant les données récoltées pendant l’événement. Par la suite, DAL-e sera mis à jour et amélioré pour être utilisé dans d’autres domaines nécessitant des interactions quotidiennes avec les clients. Le géant coréen n’a jamais caché ses grandes ambitions dans le domaine de la robotique ; d’ailleurs, il a récemment fait l’acquisition de Boston Dynamics pour près 1 milliard de dollars.