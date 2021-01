Les professionnels du marketing doivent relever des défis énormes pour l’année à venir. Après 2020, il va falloir être gainé. Alors quoi de plus pertinent que d’avoir accès à la vision et aux conseils de ses pairs dans une période complexe ?

C’est tout le propos du dernier guide édité par Brandwatch, un éditeur de solution d’écoute sociale nommée Leader de la Forrester Wave™ : offrir une synthèse des retours d’expériences d’une centaine de marketers qui exercent au sein d’organisations telles que Monster, Hootsuite, Amnesty ou Publicis, pour faire émerger les éléments clés pour bien appréhender 2021.

Défis, outils, besoins : quels insights pour le marketing en 2021 ?

Dans la période compliquée que nous traversons, il est bon avant toute chose de revenir sur les obstacles auxquels nous faisons face pour, ce faisant, élaborer des réponses en termes de ressources, de process ou de technologies.

Il ressort du guide de Brandwatch qu’à 58%, la capacité à obtenir les bonnes données représente la principale entrave, suivie pour plus de 30% de la problématique technologique qui devance d’une courte tête les logiques de search.

Le guide dépasse les simples données quantitatives en collectant des réponses personnalisées, comme celle de Mae Johnson, responsable marketing du groupe Big Frog Franchise, qui résume bien les problématiques auxquelles doivent faire face les équipes marketing réduites :

« Comme dans toute petite équipe, le défi consiste à jongler avec le temps, la main-d’œuvre et les ressources pour se plonger dans l’analyse des données afin de comprendre les comportements des consommateurs et d’exploiter pleinement la technologie existante pour automatiser les processus et s’appuyer sur des stratégies marketing efficaces ».

Côté outils, les répondants évaluent les outils primordiaux pour affiner leur compréhension des consommateurs. Les données issues des réseaux sociaux arrivent ainsi en tête des réponses pour 81% des professionnels interrogés, suivi de la data provenant du Search, loin devant les méthodes plus traditionnelles d’étude (31%).

Cette dominance du recueil de données social media ou de search permet de coller au plus près des pratiques et usages des consommateurs, et de fait, de mieux comprendre ces derniers. Daisy Morris, fondatrice de The Selfhood, évoque ainsi l’« importance accrue de la personnalisation et de l’humanisation des outils et des canaux numériques » tout en précisant qu’ « Il faut créer un contenu plus focalisé sur le consommateur en y ajoutant une touche sentimentale. La commodité continuera à faire florès ».

Le contenu, justement, est au cœur des retours d’expérience des professionnels. Les deux thèmes clés sont le timing et l’élaboration d’un contenu consumer-centric. Alors que tout s’accélère, José Sanchez, Listening Lead chez Publicis Media, conseille de « rester le plus proche possible du consommateur, de respecter son espace physique et sa vie privée tout en étant présent au moment où il en a besoin pour répondre à ses demandes. »

Défis, outils, besoins… découvrez tous les insights marketing rassemblés dans un seul et même guide à télécharger gratuitement.