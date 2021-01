Dan Riccio était encore il y a quelques heures vice-président senior de l’ingénierie matérielle. Aujourd’hui, Apple annonce qu’il est promu à la tête d’un nouveau projet secret. Il passe directement sous la direction de Tim Cook pour mener à bien sa nouvelle mission.

Dan Riccio, un homme fort chez Apple depuis 1998

C’est la plus grande réorganisation de l’équipe du hardware depuis près de dix ans. Dan Riccio dirigeait ce département depuis 2012 avec un certain succès mais depuis quelques jours, Tim Cook a décidé de lui confier une toute autre mission. Dans son rôle de directeur de l’ingénierie, il sera remplacé par John Ternus, l’homme qui a supervisé le lancement de l’iPhone 12 et du 12 Pro, en plus de travailler sur les puces M1 d’Apple. Il fait partie de l’équipe depuis 2013 et connaît donc plutôt bien la maison.

Ce rôle de grand patron du hardware est essentiel chez Apple. La personne qui l’occupe est chargée de diriger les équipes d’ingénierie des produits d’Apple : le Mac, l’iPhone, l’iPad et l’iPod. Dan Riccio ne quitte pas Apple évidemment, il est même plutôt promu. Selon le communiqué de presse de l’entreprise, il travaillera sur un « nouveau projet secret ».

Il s’est exprimé et explique que : « j’ai hâte de faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire consacrer tout mon temps et toute mon énergie chez Apple à créer quelque chose de nouveau et de merveilleux ».

Il rejoint probablement l’équipe qui travaille sur l’Apple Car

Selon plusieurs rumeurs, Dan Riccio pourrait remplacer Bob Mansfield, l’ancien directeur du hardware auquel Riccio avait déjà succédé en 2012. Il pourrait de nouveau lui succéder sur ce poste « secret » à la tête du projet qui concerne la conduite autonome d’Apple. Bob Mansfield a quitté la maison mère en décembre 2020.

Apple avance à grand pas sur ce projet. La marque à la pomme a notamment annoncé la signature d’un accord avec Hyundai en mars pour l’Apple Car. Dan Riccio pourrait John Giannandrea, le directeur de l’intelligence artificielle, qui travaille également sur ce projet.

Riccio précise que : « après 23 ans à dans la conception de produits ou d’ingénierie matérielle, le moment est venu de changer ». Il a évidemment le soutien de Tim Cook dans cette ascension interne.

Tim Cook affirme que : « chaque innovation que Dan a accompagné a fait de nous une entreprise meilleure et plus innovante, et nous sommes ravis qu’il continue à faire partie de l’équipe. Sa grande expertise et son expérience font de lui un leader audacieux et visionnaire. J’attends avec impatience de voir les nombreuses autres innovations qu’il apportera au monde ».