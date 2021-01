Gagner du temps ! Voilà comment résumer la nouvelle fonctionnalité lancée par Type Studio, un outil permettant de transformer une vidéo en article et dont nous avons récemment parlé.

En quelques clics, Type studio retranscrit l’audio de votre vidéo en texte que vous pouvez utiliser comme sous-titres automatiquement synchronisés ou tout simplement comme article de blog. Utilisez la fonction recherche comme sur un éditeur de texte pour retrouver et éditer le passage qui vous intéresse. Une erreur dans les sous-titres? Double-cliquez sur le texte pour corriger le texte de la vidéo.

Déjà doté de fonctionnalités très avancées, Type Studio va encore plus loin et continue d’enrichir son offre avec ‘Repurpose Video Content’, un outil vous permettant de découper et d’adapter votre vidéo au format de chaque réseau social facilement et sans expérience en montage vidéo.

Comment ça marche ?

Uploadez votre vidéo. Type Video la transformera en contenu écrit afin que vous puissiez rapidement la découper en sélectionnant dans le texte les passages que vous souhaitez utiliser. Choisissez le format du réseau social voulu (YouTube, Twitter, Instagram, TikTok…) et ajoutez-y les sous-titres en un clic afin de la rendre plus accessible. C’est donc un outil idéal pour générer de l’intérêt sur vos différentes plateformes. Vous pouvez par exemple piocher dans le texte un passage court, idéal pour Instagram qui va donner envie à votre audience d’aller voir l’intégralité sur YouTube.

Et ensuite ?

C’est tout, la vidéo est prête à être partagée sur la plateforme choisie. Réutilisez la vidéo originale et adaptez là à un autre réseau social en jouant sur le format, les passages à découper et la mise en forme des sous-titres. Type Studio se démarque par sa simplicité d’utilisation et ses fonctionnalités avancées qui vous permettent de vous concentrer sur d’autres tâches.

Une vidéo vaut parfois mieux que 1000 mots :

La formule gratuite de TypeStudio vous permet de télécharger 20 minutes de vidéos par mois. Ensuite, plusieurs offres payantes sont disponibles allant de 14 dollars à plus en fonction des besoins.